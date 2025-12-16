https://ria.ru/20251216/oganezov-2062503075.html
Оганезов до последнего дня был полон творческих планов, заявил его друг
2025-12-16T23:02:00+03:00
2025-12-16T23:02:00+03:00
2025-12-16T23:02:00+03:00
ВАШИНГТОН, 16 дек – РИА Новости. Народный артист России Левон Оганезов до последнего дня жизни был полон творческих планов, рассказал РИА Новости друг и коллега популярного музыканта и композитора, русский артист из Канады Игорь Портной.
Оганезов скончался 13 декабря, ему было 84 года.
"Левон Саркисович был полон идей. Мы с ним обсуждали совместные проекты, песни, программы, которые он хотел реализовать. Например, он говорил, что нужно сделать программу с песнями из бродвейских мюзиклов", - сказал Портной.
Собеседник агентства поделился, что познакомился с Оганезовым, когда они вместе работали в Московском театре мюзикла.
"Несколько лет назад Левон Саркисович поехал на гастроли в Торонто
, и ему посоветовали меня в качестве вокалиста. Он мне позвонил, мы с ним пообщались по телефону, по телефону же начали репетировать, а встретились уже в Канаде
и вместе дали концерт", - вспомнил он.
По его словам, они подружились, и Оганезов предложил сделать совместную программу. С ней они гастролировали по Канаде и США
.
"Когда он в последний раз приезжал в Торонто, то останавливался у меня. У нас было много планов. Болезнь уже начала его одолевать, но он не хотел сдаваться и говорил: "Игорь, нам нужно сделать новую программу", - рассказал Портной.
Артист подчеркнул, что Оганезов прожил замечательную, полную творчества жизнь. По его мнению, с ним так или иначе связана история всей советской музыки, поскольку он аккомпанировал многим известным исполнителям.
Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве
. Музыкой он начал заниматься с четырех лет. Как аккомпаниатор Оганезов работал со многими известными артистами, среди которых Клавдия Шульженко, Олег Анофриев
, Валентина Толкунова
, Андрей Миронов
, Лариса Голубкина
и другие. Был партнером Владимира Винокура
, руководил оркестром Иосифа Кобзона
, играл как актер в Театре Сатиры.
Кроме того, он известен как ведущий программ "Суета вокруг рояля", "Белый попугай", "Добрый вечер с Игорем Угольниковым
", "Жизнь прекрасна". Снялся в нескольких фильмах, среди которых: "Ключ от спальни", "Продается дача" и другие. В 1993 году был удостоен звания заслуженного артиста России
, а в 2010 году стал народным артистом РФ. Музыкант последние годы жил в США.