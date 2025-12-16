Рейтинг@Mail.ru
Оганезов до последнего дня был полон творческих планов, заявил его друг
Культура
 
23:02 16.12.2025
Оганезов до последнего дня был полон творческих планов, заявил его друг
Оганезов до последнего дня был полон творческих планов, заявил его друг - РИА Новости, 16.12.2025
Оганезов до последнего дня был полон творческих планов, заявил его друг
Народный артист России Левон Оганезов до последнего дня жизни был полон творческих планов, рассказал РИА Новости друг и коллега популярного музыканта и... РИА Новости, 16.12.2025
Оганезов до последнего дня был полон творческих планов, заявил его друг

РИА Новости: Портной рассказал, что Оганезов был полон идей и планов на будущее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛевон Оганезов
Левон Оганезов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Левон Оганезов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 дек – РИА Новости. Народный артист России Левон Оганезов до последнего дня жизни был полон творческих планов, рассказал РИА Новости друг и коллега популярного музыканта и композитора, русский артист из Канады Игорь Портной.
Оганезов скончался 13 декабря, ему было 84 года.
Народный артист России Левон Оганезов - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Умер народный артист России Левон Оганезов
14 декабря, 23:41
"Левон Саркисович был полон идей. Мы с ним обсуждали совместные проекты, песни, программы, которые он хотел реализовать. Например, он говорил, что нужно сделать программу с песнями из бродвейских мюзиклов", - сказал Портной.
Собеседник агентства поделился, что познакомился с Оганезовым, когда они вместе работали в Московском театре мюзикла.
"Несколько лет назад Левон Саркисович поехал на гастроли в Торонто, и ему посоветовали меня в качестве вокалиста. Он мне позвонил, мы с ним пообщались по телефону, по телефону же начали репетировать, а встретились уже в Канаде и вместе дали концерт", - вспомнил он.
По его словам, они подружились, и Оганезов предложил сделать совместную программу. С ней они гастролировали по Канаде и США.
"Когда он в последний раз приезжал в Торонто, то останавливался у меня. У нас было много планов. Болезнь уже начала его одолевать, но он не хотел сдаваться и говорил: "Игорь, нам нужно сделать новую программу", - рассказал Портной.
Пианист Левон Оганезов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Прощание с Левоном Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке
15 декабря, 01:12
Артист подчеркнул, что Оганезов прожил замечательную, полную творчества жизнь. По его мнению, с ним так или иначе связана история всей советской музыки, поскольку он аккомпанировал многим известным исполнителям.
Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Музыкой он начал заниматься с четырех лет. Как аккомпаниатор Оганезов работал со многими известными артистами, среди которых Клавдия Шульженко, Олег Анофриев, Валентина Толкунова, Андрей Миронов, Лариса Голубкина и другие. Был партнером Владимира Винокура, руководил оркестром Иосифа Кобзона, играл как актер в Театре Сатиры.
Кроме того, он известен как ведущий программ "Суета вокруг рояля", "Белый попугай", "Добрый вечер с Игорем Угольниковым", "Жизнь прекрасна". Снялся в нескольких фильмах, среди которых: "Ключ от спальни", "Продается дача" и другие. В 1993 году был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2010 году стал народным артистом РФ. Музыкант последние годы жил в США.
Первый всесоюзный кинофестиваль актеров советского кино Созвездие - 89 в городе Калинине. Члены жюри фестиваля народный артист РСФСР Игорь Дмитриев и заслуженный артист РСФСР Леонид Филатов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Сооснователь фестиваля "Созвездие" рассказала об Оганезове
Вчера, 06:08
 
Культура
 
 
