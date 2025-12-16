Оганезов до последнего дня был полон творческих планов, заявил его друг

ВАШИНГТОН, 16 дек – РИА Новости. Народный артист России Левон Оганезов до последнего дня жизни был полон творческих планов, рассказал РИА Новости друг и коллега популярного музыканта и композитора, русский артист из Канады Игорь Портной.

Оганезов скончался 13 декабря, ему было 84 года.

"Левон Саркисович был полон идей. Мы с ним обсуждали совместные проекты, песни, программы, которые он хотел реализовать. Например, он говорил, что нужно сделать программу с песнями из бродвейских мюзиклов", - сказал Портной.

Собеседник агентства поделился, что познакомился с Оганезовым, когда они вместе работали в Московском театре мюзикла.

"Несколько лет назад Левон Саркисович поехал на гастроли в Торонто , и ему посоветовали меня в качестве вокалиста. Он мне позвонил, мы с ним пообщались по телефону, по телефону же начали репетировать, а встретились уже в Канаде и вместе дали концерт", - вспомнил он.

По его словам, они подружились, и Оганезов предложил сделать совместную программу. С ней они гастролировали по Канаде и США

"Когда он в последний раз приезжал в Торонто, то останавливался у меня. У нас было много планов. Болезнь уже начала его одолевать, но он не хотел сдаваться и говорил: "Игорь, нам нужно сделать новую программу", - рассказал Портной.

Артист подчеркнул, что Оганезов прожил замечательную, полную творчества жизнь. По его мнению, с ним так или иначе связана история всей советской музыки, поскольку он аккомпанировал многим известным исполнителям.