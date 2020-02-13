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Биография Анатолия Артамонова
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РИА Новости

Биография Анатолия Артамонова

20:23 13.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАнатолий Артамонов
Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Анатолий Дмитриевич Артамонов родился 5 мая 1952 года в селе Красное Хвастовичского района Калужской области.
В 1974 году окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства (Московский государственный агроинженерный университет) имени В.П. Горячкина. Доктор экономических наук.
Поcле окончания вуза работал заведующим ремонтными мастерскими совхоза "Хвастовичский" Хвастовичского района Калужской области. Затем в течение трех лет занимал должность главного инженера в совхозе "Шаховский" Мосальского района Калужской области.
В 1978-1985 годах работал директором совхоза "Груздовский" Мосальского района Калужской области.
В 1985 году стал начальником районного управления сельского хозяйства, спустя несколько месяцев был избран первым секретарем Мосальского райкома КПСС.
В 1991 году Артамонов переехал в Обнинск, где вскоре занял должность исполнительного директора Обнинского строительно-промышленного акционерного общества. Принимал активное участие в создании совместного российско-венгерского предприятия "Рос-Сан-Тим", занимающегося внедрением новейших строительных технологий.
В ноябре 1996 года был избран вице-губернатором Калужской области.
В 2000 года Анатолия Артамонова избрали губернатором Калужской области. В 2004 году он был переизбран на второй срок.
22 июля 2005 года в соответствии с новым порядком формирования исполнительных органов государственной власти президент РФ внес кандидатуру Артамонова на рассмотрение законодательного собрания Калужской области для наделения его полномочиями губернатора области.
26 июля 2005 года депутаты законодательного собрания области на внеочередной сессии большинством голосов приняли решение о наделении Артамонова полномочиями губернатора Калужской области на пятилетний срок.
10 июня 2010 года Анатолий Артамонов был вновь утвержден депутатами Законодательного собрания Калужской области на должность губернатора региона. Вступил в должность 26 июля 2010 года.
11 июня 2015 года президент РФ принял отставку главы Калужской области Анатолия Артамонова и назначил его временно исполняющим обязанности губернатора.
13 сентября 2015 года одержал победу на выборах губернатора Калужской области. Вступил в должность 19 сентября 2015 года.
13 февраля 2020 года стало известно, что Артамонов покинул свой пост по собственному желанию, президент РФ принял его отставку.
Анатолий Артамонов – член Высшего совета партии "Единая Россия", член президиума Российской академии бизнеса и предпринимательства, действительный член Петровской Академии наук и искусств, почетный доктор Российского государственного аграрного университета – МСХА имени Тимирязева.
Награжден орденом Почета (2002), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III степеней (2012), орденом Александра Невского (2018). Имеет награды иностранных государств – орден "За заслуги в дипломатической службе" (Республика Корея, 2008), командорский крест ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" (2011), орден Кавалера Почетного Легиона (Франция, 2011), Командорский крест ордена Льва (Финляндия, 2012), номерной крест ордена "За гражданские заслуги" (Испания, 2014)., орден Даннеброг (Дания, 2014), орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2018).
Имеет ведомственные, общественные награды и награды Русской православной церкви.
Анатолий Артамонов женат, у него двое детей.
Декларированный доход Артамонова за 2018 год составил около 7,3 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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