https://ria.ru/20250520/migrant-2018052151.html

В СФ предложили возложить расходы за депортацию мигрантов на работодателей

В СФ предложили возложить расходы за депортацию мигрантов на работодателей - РИА Новости, 20.05.2025

В СФ предложили возложить расходы за депортацию мигрантов на работодателей

За депортацию трудовых мигрантов должны платить их работодатели, такие поправки в законодательство предложил внести глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:11:00+03:00

2025-05-20T14:11:00+03:00

2025-05-20T14:11:00+03:00

общество

россия

анатолий артамонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. За депортацию трудовых мигрантов должны платить их работодатели, такие поправки в законодательство предложил внести глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов. "В настоящее время в России действует такой порядок привлечения иностранных работников, при котором работодатели заявляют потребность в определенной численности мигрантов, однако расходы на депортацию, в случае каких-либо нарушений, произведенных ими, несет государство. Такая система недопустима", - написал сенатор в своём Telegram-канале. Он напомнил, что на заседании комитета во вторник обсуждался законопроект, направленный на совершенствование законодательства в сфере осуществления иностранцами трудовой деятельности в России. Сенатор предлагает "обратиться к международному опыту и внести в законодательство изменения, при которых работодатель будет заявлять определенное количество мигрантов, которое ему требуется для работы, и за каждого из них он станет вносить определенную сумму на специальный счет". По словам Артамонова, данные средства необходимы для покрытия расходов на депортацию в случае нарушения иностранным работником миграционного законодательства. "Это создаст стимул для работодателей самостоятельно контролировать местонахождение и поведение привлекаемых сотрудников", - полагает он.

https://ria.ru/20250421/strany-2012490665.html

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общество, россия, анатолий артамонов, совет федерации рф