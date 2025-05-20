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В СФ предложили возложить расходы за депортацию мигрантов на работодателей
В СФ предложили возложить расходы за депортацию мигрантов на работодателей - РИА Новости, 20.05.2025
В СФ предложили возложить расходы за депортацию мигрантов на работодателей
За депортацию трудовых мигрантов должны платить их работодатели, такие поправки в законодательство предложил внести глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:11:00+03:00
2025-05-20T14:11:00+03:00
2025-05-20T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. За депортацию трудовых мигрантов должны платить их работодатели, такие поправки в законодательство предложил внести глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов. "В настоящее время в России действует такой порядок привлечения иностранных работников, при котором работодатели заявляют потребность в определенной численности мигрантов, однако расходы на депортацию, в случае каких-либо нарушений, произведенных ими, несет государство. Такая система недопустима", - написал сенатор в своём Telegram-канале. Он напомнил, что на заседании комитета во вторник обсуждался законопроект, направленный на совершенствование законодательства в сфере осуществления иностранцами трудовой деятельности в России. Сенатор предлагает "обратиться к международному опыту и внести в законодательство изменения, при которых работодатель будет заявлять определенное количество мигрантов, которое ему требуется для работы, и за каждого из них он станет вносить определенную сумму на специальный счет". По словам Артамонова, данные средства необходимы для покрытия расходов на депортацию в случае нарушения иностранным работником миграционного законодательства. "Это создаст стимул для работодателей самостоятельно контролировать местонахождение и поведение привлекаемых сотрудников", - полагает он.
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общество, россия, анатолий артамонов, совет федерации рф
Общество, Россия, Анатолий Артамонов, Совет Федерации РФ
В СФ предложили возложить расходы за депортацию мигрантов на работодателей
Сенатор Артамонов: за депортацию мигрантов должны платить их работодатели