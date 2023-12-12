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Спикер парламента Якутии обсудил увеличение квот на субсидированные места - РИА Новости, 12.12.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
09:20 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/kvoty-1915223230.html
Спикер парламента Якутии обсудил увеличение квот на субсидированные места
Спикер парламента Якутии обсудил увеличение квот на субсидированные места - РИА Новости, 12.12.2023
Спикер парламента Якутии обсудил увеличение квот на субсидированные места
Спикер парламента Якутии поднял в комитете Совета Федерации вопрос о необходимости увеличить в 2 раза число субсидированных мест на рейсах по местным... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T09:20
2023-12-12T09:20
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
совет федерации рф
анатолий артамонов
алексей еремеев
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ЯКУТСК, 12 дек – РИА Новости. Спикер парламента Якутии поднял в комитете Совета Федерации вопрос о необходимости увеличить в 2 раза число субсидированных мест на рейсах по местным авиалиниям, сообщает пресс-служба Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Отмечается, что председатель регионального парламента Алексей Еремеев встретился в Москве с председателем комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым. Обсуждая субсидирование внутрирайонных и межрайонных авиаперевозок, Еремеев отметил, что Якутия ежегодно выделяет на внутрирайонные авиаперевозки (157 маршрутов) средства на сумму 300,4 миллиона рублей и на межрайонные рейсы (14 арктических маршрутов) - 600 миллионов рублей. "Для удовлетворения потребности населения Арктических районов в 2024 году необходимо увеличить квоту субсидированных мест в 2 раза. Расчетная потребность в субсидиях составит 1 382,7 миллиона рублей с пассажиропотоком 69,3 тысячи человек", - отметил председатель Ил Тумэна. Как пояснили в парламенте, на 2024 год дополнительная потребность Якутии на реализацию программы субсидирования составляет 757,7 миллиона рублей. "В части внутриулусных социально значимых авиаперевозок для обеспечения транспортной доступности в 99 наиболее труднодоступных и удаленных населенных пунктах в 24 районах Якутии из бюджета республики финансируется в среднем 70% стоимости экономического тарифа. В 2024 году необходимо выполнение 927 рейсов на сумму 451,9 миллиона рублей. Законом о государственном бюджете РС(Я) на 2024 год предусмотрено 404,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении. По итогам обсуждений Артамонов заверил, что данный вопрос будет поставлен перед правительством Российской Федерации. "Вопрос о софинансировании мероприятий по обеспечению доступности для населения и расширению маршрутной сети местных воздушных перевозок в республике до 35 маршрутов вошел ранее в постановление Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) от 23 декабря 2022 года", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231212/yakutiya-1915218906.html
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республика саха (якутия), совет федерации рф, анатолий артамонов, алексей еремеев
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Совет Федерации РФ, Анатолий Артамонов, Алексей Еремеев

Спикер парламента Якутии обсудил увеличение квот на субсидированные места

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ЯКУТСК, 12 дек – РИА Новости. Спикер парламента Якутии поднял в комитете Совета Федерации вопрос о необходимости увеличить в 2 раза число субсидированных мест на рейсах по местным авиалиниям, сообщает пресс-служба Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Отмечается, что председатель регионального парламента Алексей Еремеев встретился в Москве с председателем комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым.
Обсуждая субсидирование внутрирайонных и межрайонных авиаперевозок, Еремеев отметил, что Якутия ежегодно выделяет на внутрирайонные авиаперевозки (157 маршрутов) средства на сумму 300,4 миллиона рублей и на межрайонные рейсы (14 арктических маршрутов) - 600 миллионов рублей.
"Для удовлетворения потребности населения Арктических районов в 2024 году необходимо увеличить квоту субсидированных мест в 2 раза. Расчетная потребность в субсидиях составит 1 382,7 миллиона рублей с пассажиропотоком 69,3 тысячи человек", - отметил председатель Ил Тумэна.
Якутск - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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Как пояснили в парламенте, на 2024 год дополнительная потребность Якутии на реализацию программы субсидирования составляет 757,7 миллиона рублей.
"В части внутриулусных социально значимых авиаперевозок для обеспечения транспортной доступности в 99 наиболее труднодоступных и удаленных населенных пунктах в 24 районах Якутии из бюджета республики финансируется в среднем 70% стоимости экономического тарифа. В 2024 году необходимо выполнение 927 рейсов на сумму 451,9 миллиона рублей. Законом о государственном бюджете РС(Я) на 2024 год предусмотрено 404,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По итогам обсуждений Артамонов заверил, что данный вопрос будет поставлен перед правительством Российской Федерации. "Вопрос о софинансировании мероприятий по обеспечению доступности для населения и расширению маршрутной сети местных воздушных перевозок в республике до 35 маршрутов вошел ранее в постановление Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) от 23 декабря 2022 года", - добавили в пресс-службе.
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