https://ria.ru/20231212/kvoty-1915223230.html

Спикер парламента Якутии обсудил увеличение квот на субсидированные места

Спикер парламента Якутии обсудил увеличение квот на субсидированные места - РИА Новости, 12.12.2023

Спикер парламента Якутии обсудил увеличение квот на субсидированные места

Спикер парламента Якутии поднял в комитете Совета Федерации вопрос о необходимости увеличить в 2 раза число субсидированных мест на рейсах по местным... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T09:20

2023-12-12T09:20

2023-12-12T09:20

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

совет федерации рф

анатолий артамонов

алексей еремеев

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ЯКУТСК, 12 дек – РИА Новости. Спикер парламента Якутии поднял в комитете Совета Федерации вопрос о необходимости увеличить в 2 раза число субсидированных мест на рейсах по местным авиалиниям, сообщает пресс-служба Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Отмечается, что председатель регионального парламента Алексей Еремеев встретился в Москве с председателем комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым. Обсуждая субсидирование внутрирайонных и межрайонных авиаперевозок, Еремеев отметил, что Якутия ежегодно выделяет на внутрирайонные авиаперевозки (157 маршрутов) средства на сумму 300,4 миллиона рублей и на межрайонные рейсы (14 арктических маршрутов) - 600 миллионов рублей. "Для удовлетворения потребности населения Арктических районов в 2024 году необходимо увеличить квоту субсидированных мест в 2 раза. Расчетная потребность в субсидиях составит 1 382,7 миллиона рублей с пассажиропотоком 69,3 тысячи человек", - отметил председатель Ил Тумэна. Как пояснили в парламенте, на 2024 год дополнительная потребность Якутии на реализацию программы субсидирования составляет 757,7 миллиона рублей. "В части внутриулусных социально значимых авиаперевозок для обеспечения транспортной доступности в 99 наиболее труднодоступных и удаленных населенных пунктах в 24 районах Якутии из бюджета республики финансируется в среднем 70% стоимости экономического тарифа. В 2024 году необходимо выполнение 927 рейсов на сумму 451,9 миллиона рублей. Законом о государственном бюджете РС(Я) на 2024 год предусмотрено 404,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении. По итогам обсуждений Артамонов заверил, что данный вопрос будет поставлен перед правительством Российской Федерации. "Вопрос о софинансировании мероприятий по обеспечению доступности для населения и расширению маршрутной сети местных воздушных перевозок в республике до 35 маршрутов вошел ранее в постановление Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) от 23 декабря 2022 года", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231212/yakutiya-1915218906.html

https://ria.ru/20231211/yakutiya-1914993754.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика саха (якутия), совет федерации рф, анатолий артамонов, алексей еремеев