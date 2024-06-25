https://ria.ru/20240625/fedbyudzhet-1955424433.html

Руденя принял участие в формировании предложений по подготовке федбюджета

Руденя принял участие в формировании предложений по подготовке федбюджета - РИА Новости, 25.06.2024

Руденя принял участие в формировании предложений по подготовке федбюджета

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник принял участие в выездном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, которое прошло РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T19:01

2024-06-25T19:01

2024-06-25T19:01

тверская область

игорь руденя

николай журавлев

анатолий артамонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник принял участие в выездном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, которое прошло в Конаковском округе области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Участники обсудили предложения Совета Федерации РФ по формированию концепции федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Перед началом заседания состоялась рабочая встреча Рудени, заместителя председателя Совета Федерации Николая Журавлева и председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова. Стороны обсудили развитие транспортной инфраструктуры, модернизацию системы жилищно-коммунального хозяйства, реализацию программы газификации и инфраструктурных проектов. "Сегодня в Тверской области формируется сбалансированная экономика. В регионе представлены практически все отрасли промышленности. Мы наращиваем инвестиционный потенциал, формируем новые масштабные площадки с особыми условиями ведения бизнеса. В этом году при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, федерального правительства, Михаила Владимировича Мишустина в регионе создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Эммаусс", – цитирует пресс-служба Руденю. Как подчеркнул глава региона, для резидентов ОЭЗ "Эммаусс" наряду с налоговыми преференциями, субсидиями и льготными кредитами обеспечивается вся необходимая дорожная и инженерная инфраструктура. Планируется, что только якорные инвесторы, которые уже подтвердили свое участие в проекте, вложат в создание высокотехнологичных предприятий более 17 миллиардов рублей, будет создано порядка 8,4 тысячи современных рабочих мест. В том числе на одной из двух площадок ОЭЗ "Эммаусс" – площадке "Демидово", расположенной в Конаковском округе, будет создано редкое производство канатных дорог. Развитие экономики, а также федеральная поддержка, которую получает Верхневолжье, позволяют проводить эффективную финансовую политику, ежегодно стабильно увеличивать объем налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета, говорится в сообщении. По итогам прошлого года доходная часть бюджета Тверской области превысила 114,5 миллиарда рублей. При этом уровень долговой нагрузки за последние пять лет сократился практически в два раза, а с 2016 года более чем в три раза главным образом за счет замещения коммерческих кредитов бюджетными. Предложениями, прозвучавшими на выездном заседании, в том числе поступившими от регионов, будет дополнен проект постановления Совета Федерации РФ по формированию концепции федерального бюджета на ближайший трехлетний период. Акцент сделан на развитие сферы здравоохранения, дорожного хозяйства, строительство социальных объектов, совершенствование налоговой системы и ряд других направлений.

https://ria.ru/20240619/stroitelstvo-1953955308.html

https://ria.ru/20240618/prioritety-1953731167.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, николай журавлев, анатолий артамонов, совет федерации рф