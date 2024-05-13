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В Совфеде рекомендовали утвердить Ковальчука на пост главы СП - РИА Новости, 13.05.2024
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16:18 13.05.2024 (обновлено: 16:28 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/kovalchuk-1945638791.html
В Совфеде рекомендовали утвердить Ковальчука на пост главы СП
В Совфеде рекомендовали утвердить Ковальчука на пост главы СП - РИА Новости, 13.05.2024
В Совфеде рекомендовали утвердить Ковальчука на пост главы СП
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал утвердить Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:18
2024-05-13T16:28
политика
совет федерации рф
валентина матвиенко
яндекс
анатолий артамонов
борис ковальчук
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал утвердить Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты, сообщил РИА Новости глава комитета Анатолий Артамонов."Рекомендовали утвердить", - ответил он на соответствующий вопрос.Ранее президент России внес в Совет Федерации представление для утверждения Ковальчука руководителем контрольного ведомства.С июня 2010 года по март 2024 года Ковальчук занимал пост генерального директора "Интер РАО", впоследствии был назначен заместителем руководителя контрольного управления президента РФ.Ранее председатель СФ Валентина Матвиенко сообщала, что президенту были направлены три кандидатуры на пост главы Счетной палаты: сенатора Анатолия Артамонова, врио главы СП Галины Изотовой и Бориса Ковальчука. Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин сообщил о своем переходе в "Яндекс".
https://ria.ru/20240513/kovalchuk-1945631094.html
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политика, совет федерации рф, валентина матвиенко, яндекс, анатолий артамонов, борис ковальчук, россия
Политика, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Яндекс, Анатолий Артамонов, Борис Ковальчук, Россия
В Совфеде рекомендовали утвердить Ковальчука на пост главы СП

В Совфеде рекомендовали утвердить Ковальчука на пост главы счетной палаты

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал утвердить Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты, сообщил РИА Новости глава комитета Анатолий Артамонов.
"Рекомендовали утвердить", - ответил он на соответствующий вопрос.
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Вчера, 15:56
Ранее президент России внес в Совет Федерации представление для утверждения Ковальчука руководителем контрольного ведомства.
С июня 2010 года по март 2024 года Ковальчук занимал пост генерального директора "Интер РАО", впоследствии был назначен заместителем руководителя контрольного управления президента РФ.
Ранее председатель СФ Валентина Матвиенко сообщала, что президенту были направлены три кандидатуры на пост главы Счетной палаты: сенатора Анатолия Артамонова, врио главы СП Галины Изотовой и Бориса Ковальчука. Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин сообщил о своем переходе в "Яндекс".
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ПолитикаСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоЯндексАнатолий АртамоновБорис КовальчукРоссия
 
 
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