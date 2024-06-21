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Мишустин наградил ряд сенаторов медалями Столыпина II степени - РИА Новости, 21.06.2024
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23:26 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/mishustin-1954643200.html
Мишустин наградил ряд сенаторов медалями Столыпина II степени
Мишустин наградил ряд сенаторов медалями Столыпина II степени - РИА Новости, 21.06.2024
Мишустин наградил ряд сенаторов медалями Столыпина II степени
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин наградил ряд глав комитетов Совета Федерации медалью Столыпина II степени за решение стратегических задач... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T23:26
2024-06-21T23:26
политика
россия
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анатолий артамонов
лилия гумерова
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин наградил ряд глав комитетов Совета Федерации медалью Столыпина II степени за решение стратегических задач социально-экономического развития РФ, соответствующая информация появилась на портале правовых актов. "За заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны, наградить медалью Столыпина П.А. ІІ степени: Артамонова Анатолия... Гумерову Лилию... Кутепова Андрея... Шевченко Андрея", - говорится в опубликованном распоряжении.Награды удостоены главы бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов, научного комитета Лилия Гумерова, экономического комитета Андрей Кутепов, регионального комитета Анатолий Шевченко.
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политика, россия, михаил мишустин, анатолий артамонов, лилия гумерова, совет федерации рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Анатолий Артамонов, Лилия Гумерова, Совет Федерации РФ
Мишустин наградил ряд сенаторов медалями Столыпина II степени

Мишустин наградил сенаторов медалями Столыпина за решение стратегических задач

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин наградил ряд глав комитетов Совета Федерации медалью Столыпина II степени за решение стратегических задач социально-экономического развития РФ, соответствующая информация появилась на портале правовых актов.
«
"За заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны, наградить медалью Столыпина П.А. ІІ степени: Артамонова Анатолия... Гумерову Лилию... Кутепова Андрея... Шевченко Андрея", - говорится в опубликованном распоряжении.
Награды удостоены главы бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов, научного комитета Лилия Гумерова, экономического комитета Андрей Кутепов, регионального комитета Анатолий Шевченко.
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ПолитикаРоссияМихаил МишустинАнатолий АртамоновЛилия ГумероваСовет Федерации РФ
 
 
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