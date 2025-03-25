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В Совфеде оценили возможность возвращения Visa и Mastercard в Россию
В Совфеде оценили возможность возвращения Visa и Mastercard в Россию - РИА Новости, 25.03.2025
В Совфеде оценили возможность возвращения Visa и Mastercard в Россию
В случае возвращения иностранных платежных систем Visa и Mastercard в Россию параллельно должны открываться возможности для национальной системы "Мир", считает... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:22:00+03:00
2025-03-25T19:22:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. В случае возвращения иностранных платежных систем Visa и Mastercard в Россию параллельно должны открываться возможности для национальной системы "Мир", считает глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов. ЦБ РФ пока не высказывает позиции о возможности возврата на российский рынок платежных систем Visa и Mastercard, заявил ранее РИА Новости заместитель председателя регулятора Алексей Гузнов. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 20 февраля сообщила, что Visa и Mastercard не обращались в Центробанк и говорить об их возвращении пока преждевременно. "Если бы международная платежная система была открыта для нас, это было бы хорошо. Единственное, что у нас есть своя система "Мир", и параллельно тогда должны открываться возможности для этой системы тоже, чтобы она могла работать во всех странах свободно", - сказал Артамонов в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
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экономика, технологии, россия, анатолий артамонов, эльвира набиуллина, visa, inc., mastercard, inc., совет федерации рф, в мире
Экономика, Технологии, Россия, Анатолий Артамонов, Эльвира Набиуллина, Visa, Inc., MasterCard, Inc., Совет Федерации РФ, В мире
В Совфеде оценили возможность возвращения Visa и Mastercard в Россию
Артамонов: при возвращении Visa в РФ нужно открывать возможности для "Мира"