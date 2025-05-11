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Генсек Компартии Вьетнама открыл завод по переработке молока в ОЭЗ "Калуга"

Генсек Компартии Вьетнама открыл завод по переработке молока в ОЭЗ "Калуга" - РИА Новости, 11.05.2025

Генсек Компартии Вьетнама открыл завод по переработке молока в ОЭЗ "Калуга"

Генеральный секретарь Компартии Вьетнама То Лам принял участие в открытии завода по переработке молока в Калужской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T10:40:00+03:00

2025-05-11T10:40:00+03:00

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экономика

калужская область

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то лам

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владислав шапша

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь Компартии Вьетнама То Лам принял участие в открытии завода по переработке молока в Калужской области, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла по видеоконференцсвязи в рамках Российско-Вьетнамского бизнес-форума, который проходит в Москве. В форуме участвует также российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Первая линия завода вьетнамской компании ООО "ТиЭйч Милк индустри" открыта на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Калуга" в Боровском районе. "Мы и дальше будем создавать все условия для работы инвесторов", - заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша на церемонии открытия. Председатель комитета Совета Федерации по финансовым рынкам, бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, в свою очередь, поблагодарил вьетнамских инвесторов за доверие.

https://ria.ru/20250510/putin--2016221593.html

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Ольга Фомченкова

экономика, калужская область, москва, боровский район, то лам, дмитрий чернышенко, владислав шапша, совет федерации рф, вьетнам