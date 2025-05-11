Генсек Компартии Вьетнама открыл завод по переработке молока в ОЭЗ "Калуга"
То Лам и Шапша запустили завод по переработке молока в Боровском районе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТоржественное открытие завода по переработке молока в Калужской области, созданного при участии вьетнамской корпорации TH Group. 11 мая 2025
Торжественное открытие завода по переработке молока в Калужской области, созданного при участии вьетнамской корпорации TH Group. 11 мая 2025
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь Компартии Вьетнама То Лам принял участие в открытии завода по переработке молока в Калужской области, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла по видеоконференцсвязи в рамках Российско-Вьетнамского бизнес-форума, который проходит в Москве. В форуме участвует также российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Первая линия завода вьетнамской компании ООО "ТиЭйч Милк индустри" открыта на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Калуга" в Боровском районе. "Мы и дальше будем создавать все условия для работы инвесторов", - заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша на церемонии открытия.
Председатель комитета Совета Федерации по финансовым рынкам, бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, в свою очередь, поблагодарил вьетнамских инвесторов за доверие.