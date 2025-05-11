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Генсек Компартии Вьетнама открыл завод по переработке молока в ОЭЗ "Калуга" - РИА Новости, 11.05.2025
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10:40 11.05.2025 (обновлено: 13:31 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/zavod-2016313762.html
Генсек Компартии Вьетнама открыл завод по переработке молока в ОЭЗ "Калуга"
Генсек Компартии Вьетнама открыл завод по переработке молока в ОЭЗ "Калуга" - РИА Новости, 11.05.2025
Генсек Компартии Вьетнама открыл завод по переработке молока в ОЭЗ "Калуга"
Генеральный секретарь Компартии Вьетнама То Лам принял участие в открытии завода по переработке молока в Калужской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T10:40:00+03:00
2025-05-11T13:31:00+03:00
экономика
калужская область
москва
боровский район
то лам
дмитрий чернышенко
владислав шапша
совет федерации рф
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь Компартии Вьетнама То Лам принял участие в открытии завода по переработке молока в Калужской области, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла по видеоконференцсвязи в рамках Российско-Вьетнамского бизнес-форума, который проходит в Москве. В форуме участвует также российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Первая линия завода вьетнамской компании ООО "ТиЭйч Милк индустри" открыта на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Калуга" в Боровском районе. "Мы и дальше будем создавать все условия для работы инвесторов", - заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша на церемонии открытия. Председатель комитета Совета Федерации по финансовым рынкам, бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, в свою очередь, поблагодарил вьетнамских инвесторов за доверие.
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калужская область
москва
боровский район
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экономика, калужская область, москва, боровский район, то лам, дмитрий чернышенко, владислав шапша, совет федерации рф, вьетнам
Экономика, Калужская область, Москва, Боровский район, То Лам, Дмитрий Чернышенко, Владислав Шапша, Совет Федерации РФ, Вьетнам
Генсек Компартии Вьетнама открыл завод по переработке молока в ОЭЗ "Калуга"

То Лам и Шапша запустили завод по переработке молока в Боровском районе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТоржественное открытие завода по переработке молока в Калужской области, созданного при участии вьетнамской корпорации TH Group. 11 мая 2025
Торжественное открытие завода по переработке молока в Калужской области, созданного при участии вьетнамской корпорации TH Group. 11 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Торжественное открытие завода по переработке молока в Калужской области, созданного при участии вьетнамской корпорации TH Group. 11 мая 2025
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь Компартии Вьетнама То Лам принял участие в открытии завода по переработке молока в Калужской области, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла по видеоконференцсвязи в рамках Российско-Вьетнамского бизнес-форума, который проходит в Москве. В форуме участвует также российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Первая линия завода вьетнамской компании ООО "ТиЭйч Милк индустри" открыта на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Калуга" в Боровском районе. "Мы и дальше будем создавать все условия для работы инвесторов", - заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша на церемонии открытия.
Председатель комитета Совета Федерации по финансовым рынкам, бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, в свою очередь, поблагодарил вьетнамских инвесторов за доверие.
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ЭкономикаКалужская областьМоскваБоровский районТо ЛамДмитрий ЧернышенкоВладислав ШапшаСовет Федерации РФВьетнам
 
 
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