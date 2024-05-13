https://ria.ru/20240513/konsultatsii-1945474408.html

В Совете Федерации пройдут консультации по министрам силового блока

В Совете Федерации пройдут консультации по министрам силового блока - РИА Новости, 13.05.2024

В Совете Федерации пройдут консультации по министрам силового блока

Консультации по кандидатам на посты руководителей министерств силового блока пройдут в комитетах Совета Федерации в понедельник, сообщила пресс-служба Совфеда. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T00:06

2024-05-13T00:06

2024-05-13T00:06

политика

россия

владимир путин

борис ковальчук

андрей белоусов

совет федерации рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Консультации по кандидатам на посты руководителей министерств силового блока пройдут в комитетах Совета Федерации в понедельник, сообщила пресс-служба Совфеда. Как отметили в пресс-службе, от президента РФ Владимира Путина поступили кандидатуры на соответствующие должности. Почти все прошлые главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера. Путин предложил переназначить Владимира Колокольцева на должность главы МВД, Александра Куренкова - на должность главы МЧС, Сергея Лаврова - главой МИД, Константина Чуйченко - на должность главы Минюста, Сергея Нарышкина - директором СВР, Александра Бортникова - директором ФСБ, Виктора Золотова - директором Росгвардии, Дмитрия Кочнева - директором ФСО и Александра Линца - на должность начальника Главного управления специальных программ президента. В сообщении пресс-службы говорится, что "сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая". В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации. В соответствии с регламентом Совфеда, кандидатуры на должности руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста предварительно обсуждаются в комитете по конституционному законодательству, комитете по обороне, комитете по международным делам и комитете по федеративному устройству. Комитеты готовят заключения по представленным кандидатурам. Предварительное обсуждение на заседаниях комитетов может проводиться в закрытом режиме. В Совет Федерации также поступило представление Путина о назначении на должность главы Счетной палаты Бориса Ковальчука, профильный комитет обсудит его кандидатуру. Ранее председатель СФ Валентина Матвиенко сообщала, что президенту были направлены три кандидатуры на пост главы Счетной палаты: сенатора Анатолия Артамонова, врио главы СП Галины Изотовой и Бориса Ковальчука. Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин сообщил о своем переходе в "Яндекс". В соответствии с законодательством, Совфед должен предложить президенту РФ не менее трех кандидатур на пост председателя Счетной палаты. Глава государства выбирает одного кандидата и направляет представление в Совфед. Сенаторы должны утвердить этого кандидата на пленарном заседании палаты. В пресс-службе также отметили, что 14 мая пройдет внеочередное пленарное заседание для обсуждения соответствующих кандидатур. Кандидаты на должности руководителей указанных ведомств будут приглашены на пленарное заседание, где смогут ответить на вопросы сенаторов. Результаты рассмотрения кандидатур, предоставленных президентом для консультаций, оформляются постановлением Совета Федерации, которое незамедлительно направляется президенту.

https://ria.ru/20240424/perestanovki-1941920521.html

https://ria.ru/20240512/kartapolov-1945464634.html

https://ria.ru/20240512/belousov-1945467263.html

https://ria.ru/20240424/kandidaty-1941922079.html

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политика, россия, владимир путин, борис ковальчук, андрей белоусов, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), инаугурация владимира путина — 2024