Переизбранный Шапша снова делегирует в Совфед Артамонова

Переизбранный Шапша снова делегирует в Совфед Артамонова - РИА Новости, 15.09.2025

Переизбранный Шапша снова делегирует в Совфед Артамонова

15.09.2025

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Переизбранный на второй срок губернатором Калужской области Владислав Шапша снова делегирует в Совфед Анатолия Артамонова, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша победил в выборах главы региона, набрав с 72,24% голосов "Анатолия Дмитриевича (Артамонова – ред.)", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос РИА Новости, кого Шапша намерен делегировать в Совфед. Бывший губернатор Калужской области стал представителем от исполнительного органа государственной власти Калужской области в Совете Федерации в 2020 году, когда регион возглавил Владислав Шапша. Артамонов является председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Выборы губернатора прошли в Калужской области 12-14 сентября. Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место после Шапши в гонке за губернаторское кресло заняла Надежда Ефремова ("Справедливая Россия - За правду") – 8,97% голосов, третьим идет Николай Яшкин (КПРФ) – 6,52%, четвертым Степан Опарышев (ЛДПР) – 4,76%, на пятой позиции оказался Иван Родин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") с 4,37% голосов.

