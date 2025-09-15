Переизбранный Шапша снова делегирует в Совфед Артамонова

Рейтинг@Mail.ru
10:17 15.09.2025 (обновлено: 18:22 15.09.2025)
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Переизбранный на второй срок губернатором Калужской области Владислав Шапша снова делегирует в Совфед Анатолия Артамонова, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша победил в выборах главы региона, набрав с 72,24% голосов "Анатолия Дмитриевича (Артамонова – ред.)", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос РИА Новости, кого Шапша намерен делегировать в Совфед. Бывший губернатор Калужской области стал представителем от исполнительного органа государственной власти Калужской области в Совете Федерации в 2020 году, когда регион возглавил Владислав Шапша. Артамонов является председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Выборы губернатора прошли в Калужской области 12-14 сентября. Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место после Шапши в гонке за губернаторское кресло заняла Надежда Ефремова ("Справедливая Россия - За правду") – 8,97% голосов, третьим идет Николай Яшкин (КПРФ) – 6,52%, четвертым Степан Опарышев (ЛДПР) – 4,76%, на пятой позиции оказался Иван Родин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") с 4,37% голосов.
политика, калужская область, владислав шапша, анатолий артамонов, совет федерации рф, кпрф, лдпр
Политика, Калужская область, Владислав Шапша, Анатолий Артамонов, Совет Федерации РФ, КПРФ, ЛДПР
© РИА Новости / Владимир АстапковичВладислав Шапша
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Владислав Шапша. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Переизбранный на второй срок губернатором Калужской области Владислав Шапша снова делегирует в Совфед Анатолия Артамонова, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша победил в выборах главы региона, набрав с 72,24% голосов
"Анатолия Дмитриевича (Артамонова – ред.)", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос РИА Новости, кого Шапша намерен делегировать в Совфед.
Бывший губернатор Калужской области стал представителем от исполнительного органа государственной власти Калужской области в Совете Федерации в 2020 году, когда регион возглавил Владислав Шапша. Артамонов является председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Выборы губернатора прошли в Калужской области 12-14 сентября. Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место после Шапши в гонке за губернаторское кресло заняла Надежда Ефремова ("Справедливая Россия - За правду") – 8,97% голосов, третьим идет Николай Яшкин (КПРФ) – 6,52%, четвертым Степан Опарышев (ЛДПР) – 4,76%, на пятой позиции оказался Иван Родин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") с 4,37% голосов.
ПолитикаКалужская областьВладислав ШапшаАнатолий АртамоновСовет Федерации РФКПРФЛДПР
 
 
