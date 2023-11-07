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Сенатор сообщил дату рассмотрения Совфедом закона о бюджете России - РИА Новости, 07.11.2023
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10:16 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/rf-1907829711.html
Сенатор сообщил дату рассмотрения Совфедом закона о бюджете России
Сенатор сообщил дату рассмотрения Совфедом закона о бюджете России - РИА Новости, 07.11.2023
Сенатор сообщил дату рассмотрения Совфедом закона о бюджете России
Совет Федерации 22 ноября на заседании планирует рассмотреть закон о федеральном бюджете РФ на 2024-26 годы, сообщил РИА Новости глава бюджетного комитета СФ... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:16
2023-11-07T10:16
россия
анатолий артамонов
антон силуанов
совет федерации рф
экономика
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Совет Федерации 22 ноября на заседании планирует рассмотреть закон о федеральном бюджете РФ на 2024-26 годы, сообщил РИА Новости глава бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов. "Планируем рассмотреть закон о федеральном бюджете на заседании (Совфеда) 22 ноября", - сказал политик. Он отметил, что предварительно документ будет обсуждаться на заседании комитета 20 ноября, сенаторы ожидают, что на него придет глава Минфина Антон Силуанов.
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россия, анатолий артамонов, антон силуанов, совет федерации рф, экономика, общество
Россия, Анатолий Артамонов, Антон Силуанов, Совет Федерации РФ, Экономика, Общество
Сенатор сообщил дату рассмотрения Совфедом закона о бюджете России

Артамонов: Совфед рассмотрит закон о бюджете РФ на три года 22 ноября

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Совет Федерации 22 ноября на заседании планирует рассмотреть закон о федеральном бюджете РФ на 2024-26 годы, сообщил РИА Новости глава бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов.
«
"Планируем рассмотреть закон о федеральном бюджете на заседании (Совфеда) 22 ноября", - сказал политик.
Он отметил, что предварительно документ будет обсуждаться на заседании комитета 20 ноября, сенаторы ожидают, что на него придет глава Минфина Антон Силуанов.
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