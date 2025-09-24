Рейтинг@Mail.ru
Совфед обсудит денонсацию конвенции по предупреждению пыток - РИА Новости, 24.09.2025
Совфед обсудит денонсацию конвенции по предупреждению пыток
Перед сенаторами в ходе первого пленарного заседания в рамках осенней сессии выступит глава Минэкономразвития Максим Решетников, говорится в повестке.
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Перед сенаторами в ходе первого пленарного заседания в рамках осенней сессии выступит глава Минэкономразвития Максим Решетников, говорится в повестке. Ожидается, что в рамках "правительственного часа" министр представит прогноз социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годы. Сенаторы также обсудят кандидатуры действующего аудитора СП Андрея Батуркина и замглавы аппарата контрольного ведомства Елены Бойцовой для назначения на должности аудиторов Счетной палаты Российской Федерации. В ходе заседания будет рассмотрен вопрос о денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (и протоколов к ней) — в связи с отсутствием возможности участия в реализации её положений. Парламентарии обсудят закон о присвоении воинских званий гражданам, пребывающим в запасе, исполнявшим обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач Вооружённых сил РФ, войск национальной гвардии РФ. Сенаторы обсудят ратификацию протокола №3 к межправительственному соглашению с Турцией о предоставлении ей Россией государственного экспортного кредита и протокола, вносящего изменения в это соглашение. Рассмотрят парламентарии и закон о ратификации протокола, вносящего изменения в российско-киргизское межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Документ был подписан в Санкт-Петербурге 20 декабря 2024 года. Он продлевает применение временного периодического таможенного декларирования для поставок нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом из России в Киргизию на период действия соглашения. В повестке заседания и закон о ратификации протокола, который продлевает до конца 2050 года межправительственное соглашение о дальнейшем сотрудничестве России и Вьетнама в области геологоразведки, добычи нефти и газа на территории РФ в рамках совместной компании "Русвьетпетро" и расширяет налоговую льготу для нее. Обсудят сенаторы ратификацию протокола к соглашению между правительствами РФ и Вьетнама о государственном экспортном кредите на финансирование закупок российской продукции военного назначения. Документ был подписан в Москве и Ханое 16 декабря 2024 года. Закон о ратификации протокола к соглашению внесло в Госдуму правительство РФ. Пройдет "Час субъекта РФ", он будет посвящён актуальным темам социально-экономического развития Чукотского автономного округа. На пленарном заседании выступят губернатор Владислав Кузнецов и председатель Думы Леонид Николаев. Будут обсуждаться кадровые вопросы. Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин после региональных выборов может сохранить свой пост, его кандидатура была предложена на Совете палаты, сообщил РИА Новости ранее глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. Также пост главы бюджетного комитета Совета Федерации после выборов может сохранить представитель Калужской области Анатолий Артамонов, сказал глава комитета СФ.
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Перед сенаторами в ходе первого пленарного заседания в рамках осенней сессии выступит глава Минэкономразвития Максим Решетников, говорится в повестке.
Ожидается, что в рамках "правительственного часа" министр представит прогноз социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годы.
Сенаторы также обсудят кандидатуры действующего аудитора СП Андрея Батуркина и замглавы аппарата контрольного ведомства Елены Бойцовой для назначения на должности аудиторов Счетной палаты Российской Федерации.
В ходе заседания будет рассмотрен вопрос о денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (и протоколов к ней) — в связи с отсутствием возможности участия в реализации её положений.
Парламентарии обсудят закон о присвоении воинских званий гражданам, пребывающим в запасе, исполнявшим обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач Вооружённых сил РФ, войск национальной гвардии РФ.
Сенаторы обсудят ратификацию протокола №3 к межправительственному соглашению с Турцией о предоставлении ей Россией государственного экспортного кредита и протокола, вносящего изменения в это соглашение.
Рассмотрят парламентарии и закон о ратификации протокола, вносящего изменения в российско-киргизское межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов.
Документ был подписан в Санкт-Петербурге 20 декабря 2024 года. Он продлевает применение временного периодического таможенного декларирования для поставок нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом из России в Киргизию на период действия соглашения.
В повестке заседания и закон о ратификации протокола, который продлевает до конца 2050 года межправительственное соглашение о дальнейшем сотрудничестве России и Вьетнама в области геологоразведки, добычи нефти и газа на территории РФ в рамках совместной компании "Русвьетпетро" и расширяет налоговую льготу для нее.
Обсудят сенаторы ратификацию протокола к соглашению между правительствами РФ и Вьетнама о государственном экспортном кредите на финансирование закупок российской продукции военного назначения. Документ был подписан в Москве и Ханое 16 декабря 2024 года. Закон о ратификации протокола к соглашению внесло в Госдуму правительство РФ.
Пройдет "Час субъекта РФ", он будет посвящён актуальным темам социально-экономического развития Чукотского автономного округа. На пленарном заседании выступят губернатор Владислав Кузнецов и председатель Думы Леонид Николаев.
Будут обсуждаться кадровые вопросы.
Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин после региональных выборов может сохранить свой пост, его кандидатура была предложена на Совете палаты, сообщил РИА Новости ранее глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
Также пост главы бюджетного комитета Совета Федерации после выборов может сохранить представитель Калужской области Анатолий Артамонов, сказал глава комитета СФ.
