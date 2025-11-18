https://ria.ru/20251118/proekt-2055809085.html
Совфед рассмотрит проект о федеральном бюджете 26 ноября
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 26 ноября планирует рассмотреть закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов с участием представителей Минфина и Счетной палаты, сообщил РИА Новости глава бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов.
Госдума
во вторник приняла во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Третье чтение запланировано на 20 ноября.
"Будем (рассматривать – ред.)", - сказал Артамонов
, отвечая на вопрос агентства, будут ли сенаторы рассматривать закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы на заседании 26 ноября.
Он также подтвердил, что при обсуждении документа на заседании СФ будут присутствовать представители Минфина
и Счетной палаты.
Накануне закон будет обсуждаться на заседании комитета по бюджету, сказал политик.
Общий объем доходов бюджета на 2026 год планируется на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона рублей (16,6% ВВП). Расходы запланированы на уровне 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно. Таким образом, бюджет сформирован с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится до 1,2% ВВП в следующем году, а в 2028 году составит 1,3% ВВП.