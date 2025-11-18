Рейтинг@Mail.ru
Совфед рассмотрит проект о федеральном бюджете 26 ноября
15:53 18.11.2025 (обновлено: 17:43 18.11.2025)
Совфед рассмотрит проект о федеральном бюджете 26 ноября
экономика
анатолий артамонов
министерство финансов рф (минфин россии)
совет федерации рф
госдума рф
экономика, анатолий артамонов, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф, госдума рф
Экономика, Анатолий Артамонов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Совет Федерации РФ, Госдума РФ
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 26 ноября планирует рассмотреть закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов с участием представителей Минфина и Счетной палаты, сообщил РИА Новости глава бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов.
Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Третье чтение запланировано на 20 ноября.
"Будем (рассматривать – ред.)", - сказал Артамонов, отвечая на вопрос агентства, будут ли сенаторы рассматривать закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы на заседании 26 ноября.
Он также подтвердил, что при обсуждении документа на заседании СФ будут присутствовать представители Минфина и Счетной палаты.
Накануне закон будет обсуждаться на заседании комитета по бюджету, сказал политик.
Общий объем доходов бюджета на 2026 год планируется на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона рублей (16,6% ВВП). Расходы запланированы на уровне 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно. Таким образом, бюджет сформирован с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится до 1,2% ВВП в следующем году, а в 2028 году составит 1,3% ВВП.
ЭкономикаАнатолий АртамоновМинистерство финансов РФ (Минфин России)Совет Федерации РФГосдума РФ
 
 
