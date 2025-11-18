Совфед рассмотрит проект о федеральном бюджете 26 ноября

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 26 ноября планирует рассмотреть закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов с участием представителей Минфина и Счетной палаты, сообщил РИА Новости глава бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов.

Общий объем доходов бюджета на 2026 год планируется на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона рублей (16,6% ВВП). Расходы запланированы на уровне 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно. Таким образом, бюджет сформирован с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится до 1,2% ВВП в следующем году, а в 2028 году составит 1,3% ВВП.