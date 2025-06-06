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В Калужской области запущена вторая очередь завода "Архбум тиссью групп"

В Калужской области запущена вторая очередь завода "Архбум тиссью групп" - РИА Новости, 06.06.2025

В Калужской области запущена вторая очередь завода "Архбум тиссью групп"

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в запуске второй очереди производства компании "Архбум тиссью групп" на территории индустриального... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:09:00+03:00

2025-06-06T16:09:00+03:00

2025-06-06T16:09:00+03:00

калужская область

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КАЛУГА, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в запуске второй очереди производства компании "Архбум тиссью групп" на территории индустриального парка "Ворсино", сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. "Мы гордимся тем, что вы выбрали Калужскую область для строительства производства. Вот уже вторая очередь производства открывается, подписано соглашение о запуске третьей. Это говорит о последовательности вашей работы в регионе", - обратился к руководству компании "Архбум тиссью групп" губернатор Владислав Шапша на торжественной церемонии в индустриальном парке "Ворсино" в Боровском районе. Глава области отметил, что сейчас промышленность Калужской области на подъёме. Рост по результатам четырех месяцев составил 118% - это третье место в России. "Такие результаты в области в том числе благодаря тому, что компания "АрхБум" наращивает объемы своего производства. Мы готовы и дальше помогать, предлагать меры поддержки, развивать инфраструктуру территории, на которой размещается предприятие", - сказал губернатор. "Архбум тиссью групп" – дочерняя российская компания Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, производит санитарно-гигиенические изделия и бумагу-основу для их выпуска. По данным пресс-службы, вторая очередь завода — это 12,5 миллиарда рублей инвестиций, включая строительство новых инфраструктурных объектов и установку современного оборудования. Завод удваивает мощность производства до 140 тысяч тонн в год и создает порядка 250 новых рабочих мест. Директор предприятия Кирилл Михеев подчеркнул, что работа в Калужской области открывает значительные возможности для роста и развития целлюлозно-бумажного бизнеса. Соглашение о реализации третьего этапа инвестиционного проекта предусматривает 7,2 миллиарда рублей инвестиций, сообщает пресс-служба. Производственные мощности будут увеличены еще на 70 тысяч тонн. "Общий объем инвестиций в строительство завода "Архбум тиссью групп" составит порядка 30 миллиардов рублей, что делает его одним из крупнейших инвесторов Калужской области. После завершения всех этапов производственные мощности по выпуску готовой продукции составят 210 тысяч тонн в год", - говорится в сообщении. Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов в своем выступлении отметил, что Калужская область вновь обретает значимость как регион важный с точки зрения бумагоделательной промышленности. "Немаловажную роль в том, что завод развивается, играет то, что губернатору удается сохранять и развивать благоприятный инвестиционный климат в Калужской области", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20250522/khayat-2018523050.html

https://ria.ru/20250531/tsentr-2020113279.html

https://ria.ru/20250530/turizm-2020069463.html

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экономика, калужская область, боровский район, россия, владислав шапша, анатолий артамонов, совет федерации рф