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Шапша: в Калужской области благоустроили более 1800 территорий - РИА Новости, 11.11.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
12:42 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/blagoustroystvo-1983059789.html
Шапша: в Калужской области благоустроили более 1800 территорий
Шапша: в Калужской области благоустроили более 1800 территорий - РИА Новости, 11.11.2024
Шапша: в Калужской области благоустроили более 1800 территорий
Более 1800 общественных пространств и дворовых территорий благоустроено в Калужской области по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил губернатор... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:42
2024-11-11T12:42
калужская область
владислав шапша
владимир путин
анатолий артамонов
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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КАЛУГА, 11 ноя – РИА Новости. Более 1800 общественных пространств и дворовых территорий благоустроено в Калужской области по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Владислав Шапша. Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области сообщает, что в понедельник в ходе координационного совещания был рассмотрен вопрос реализации в регионе федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Перед обсуждением глава региона отметил, что благоустройство городской среды оказывает большой эффект на развитие населённых пунктов области: меняет облик и атмосферу городов, улучшает качество общественной и культурной жизни, способствует развитию туризма и малого бизнеса. "С момента запуска программы в нашей области благоустроено свыше 1800 общественных пространств и дворов (в регионе - ред.). Реализованы многочисленные проекты победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. За качественную работу регион стал лауреатом первой Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды", - цитирует Шапшу пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. По словам губернатора, важная составляющая проекта - непосредственное участие в нем жителей региона. "Важно, что жители сами решают, какие территории благоустроить в их населённых пунктах. Голосуют за современные парки, площади, набережные. Выбирают удобные спортивные и детские площадки. Поддерживают создание мест для проведения досуга и праздничных мероприятий. С 2021 года число жителей, вовлечённых в выбор объектов благоустройства, выросло с 82 до 140 тысяч человек", - пояснил он. По данным министерства строительства и ЖКХ области, в 2024 году в каждом из 60 населенных пунктов, в которых проживает более 930 тысяч человек, появились новые современные общественные пространства, детские и спортивные площадки, скверы, пешеходные зоны и зоны отдыха у воды, благоустроены парки. В рейтинге Минстроя России Калужская область входит в число первых десяти регионов по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", отмечается в сообщении пресс-службы. Для региона установлен показатель в 58 общественных территорий, однако благодаря рациональному использованию и своевременному перераспределению средств в 2024 году дополнительно обновлены еще семь общественных территорий. Шапша отметил, что эти семь территорий удалось благоустроить благодаря решению правительства РФ оставлять сэкономленные средства в регионах. Он поблагодарил сенатора Анатолия Артамонова за отстаивание и продвижение на федеральном уровне этой позиции в интересах регионов.
https://ria.ru/20241108/opyt-1982721077.html
https://ria.ru/20241108/kaluga-1982689618.html
https://ria.ru/20241107/shapsha-1982409143.html
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владислав шапша, владимир путин, анатолий артамонов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Калужская область, Владислав Шапша, Владимир Путин, Анатолий Артамонов, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)

Шапша: в Калужской области благоустроили более 1800 территорий

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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КАЛУГА, 11 ноя – РИА Новости. Более 1800 общественных пространств и дворовых территорий благоустроено в Калужской области по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Владислав Шапша.
Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области сообщает, что в понедельник в ходе координационного совещания был рассмотрен вопрос реализации в регионе федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Перед обсуждением глава региона отметил, что благоустройство городской среды оказывает большой эффект на развитие населённых пунктов области: меняет облик и атмосферу городов, улучшает качество общественной и культурной жизни, способствует развитию туризма и малого бизнеса.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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"С момента запуска программы в нашей области благоустроено свыше 1800 общественных пространств и дворов (в регионе - ред.). Реализованы многочисленные проекты победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. За качественную работу регион стал лауреатом первой Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды", - цитирует Шапшу пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.
По словам губернатора, важная составляющая проекта - непосредственное участие в нем жителей региона.
"Важно, что жители сами решают, какие территории благоустроить в их населённых пунктах. Голосуют за современные парки, площади, набережные. Выбирают удобные спортивные и детские площадки. Поддерживают создание мест для проведения досуга и праздничных мероприятий. С 2021 года число жителей, вовлечённых в выбор объектов благоустройства, выросло с 82 до 140 тысяч человек", - пояснил он.
По данным министерства строительства и ЖКХ области, в 2024 году в каждом из 60 населенных пунктов, в которых проживает более 930 тысяч человек, появились новые современные общественные пространства, детские и спортивные площадки, скверы, пешеходные зоны и зоны отдыха у воды, благоустроены парки.
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В рейтинге Минстроя России Калужская область входит в число первых десяти регионов по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", отмечается в сообщении пресс-службы. Для региона установлен показатель в 58 общественных территорий, однако благодаря рациональному использованию и своевременному перераспределению средств в 2024 году дополнительно обновлены еще семь общественных территорий.
Шапша отметил, что эти семь территорий удалось благоустроить благодаря решению правительства РФ оставлять сэкономленные средства в регионах. Он поблагодарил сенатора Анатолия Артамонова за отстаивание и продвижение на федеральном уровне этой позиции в интересах регионов.
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