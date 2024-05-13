https://ria.ru/20240513/kovalchuk-1945608754.html

Ковальчук прибыл в Совет Федерации

Ковальчук прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024

Ковальчук прибыл в Совет Федерации

Кандидат на должность председателя Счетной палаты РФ Борис Ковальчук прибыл в Совет Федерации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:08

2024-05-13T15:08

2024-05-13T18:35

политика

россия

борис ковальчук

владимир путин

валентина матвиенко

совет федерации рф

яндекс

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кандидат на должность председателя Счетной палаты РФ Борис Ковальчук прибыл в Совет Федерации, передает корреспондент РИА Новости. Ковальчук примет участие в заседании комитета по бюджету. До марта 2024 года он занимал пост генерального директора "Интер РАО", впоследствии был назначен заместителем руководителя контрольного управления президента РФ. Комитеты Совета Федерации 13 мая рассматривают кандидатуры на посты руководителей министерств силового блока и Счетной палаты. Накануне президент России Владимир Путин предложил назначить Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты. Ранее председатель СФ Валентина Матвиенко сообщала, что президенту были направлены три кандидатуры на пост главы Счетной палаты: сенатора Анатолия Артамонова, врио главы СП Галины Изотовой и Бориса Ковальчука. Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин сообщил о своем переходе в "Яндекс".

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, борис ковальчук, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф, яндекс, назначение нового состава правительства россии