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Ковальчук прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024
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15:08 13.05.2024 (обновлено: 18:35 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/kovalchuk-1945608754.html
Ковальчук прибыл в Совет Федерации
Ковальчук прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024
Ковальчук прибыл в Совет Федерации
Кандидат на должность председателя Счетной палаты РФ Борис Ковальчук прибыл в Совет Федерации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:08
2024-05-13T18:35
политика
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кандидат на должность председателя Счетной палаты РФ Борис Ковальчук прибыл в Совет Федерации, передает корреспондент РИА Новости. Ковальчук примет участие в заседании комитета по бюджету. До марта 2024 года он занимал пост генерального директора "Интер РАО", впоследствии был назначен заместителем руководителя контрольного управления президента РФ. Комитеты Совета Федерации 13 мая рассматривают кандидатуры на посты руководителей министерств силового блока и Счетной палаты. Накануне президент России Владимир Путин предложил назначить Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты. Ранее председатель СФ Валентина Матвиенко сообщала, что президенту были направлены три кандидатуры на пост главы Счетной палаты: сенатора Анатолия Артамонова, врио главы СП Галины Изотовой и Бориса Ковальчука. Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин сообщил о своем переходе в "Яндекс".
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Политика, Россия, Борис Ковальчук, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Яндекс, Назначение нового состава правительства России
Ковальчук прибыл в Совет Федерации

Кандидат на должность главы Счетной палаты Борис Ковальчук прибыл в Совфед

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкБорис Ковальчук на заседании комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам. 13 мая 2024
Борис Ковальчук на заседании комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам. 13 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Борис Ковальчук на заседании комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам. 13 мая 2024
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кандидат на должность председателя Счетной палаты РФ Борис Ковальчук прибыл в Совет Федерации, передает корреспондент РИА Новости.
Ковальчук примет участие в заседании комитета по бюджету. До марта 2024 года он занимал пост генерального директора "Интер РАО", впоследствии был назначен заместителем руководителя контрольного управления президента РФ.
Комитеты Совета Федерации 13 мая рассматривают кандидатуры на посты руководителей министерств силового блока и Счетной палаты. Накануне президент России Владимир Путин предложил назначить Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты.
Ранее председатель СФ Валентина Матвиенко сообщала, что президенту были направлены три кандидатуры на пост главы Счетной палаты: сенатора Анатолия Артамонова, врио главы СП Галины Изотовой и Бориса Ковальчука. Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин сообщил о своем переходе в "Яндекс".
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ПолитикаРоссияБорис КовальчукВладимир ПутинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФЯндексНазначение нового состава правительства России
 
 
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