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Правительство внесло в Госдуму поправки ко второму чтению проекта бюджета
Правительство внесло в Госдуму поправки ко второму чтению проекта бюджета - РИА Новости, 07.11.2023
Правительство внесло в Госдуму поправки ко второму чтению проекта бюджета
Правительство внесло в Госдуму 769 поправок ко второму чтению проекта бюджета на 2024-2026 годы, сообщается на сайте министерства финансов России. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T20:23
2023-11-07T20:23
2023-11-07T22:41
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экономика
антон силуанов
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму 769 поправок ко второму чтению проекта бюджета на 2024-2026 годы, сообщается на сайте министерства финансов России."Поправки к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы внесены в Государственную Думу. <...> Всего правительством подготовлено 769 поправок, общий объем перераспределения бюджетных средств <...> составляет 6,7 триллиона рублей", — говорится в заявлении.Министр финансов Антон Силуанов, представляя на заседании правительства поправки к проекту федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы, отметил, что в процессе работы стояло несколько приоритетных задач. "В поиске оптимальных решений Минфин каждый день прорабатывал множество предложений, поступивших в рамках рассмотрения законопроекта", — сказал он.Глава ведомства обратил внимание, что поправки ко второму чтению могут предусматривать только перераспределение средств в пределах общего объема расходов. Таким образом, основные характеристики бюджета, принятые в первом чтении, остались неизменными, добавил Силуанов.Суть поправокКак уточнили в министерстве финансов, поправки можно разделить на несколько групп, одна из которых связана с финансовым обеспечением проведения спецоперации.Вторая группа учитывает рекомендации Госдумы, озвученные во время обсуждения проекта бюджета в первом чтении.Еще один блок связан с распределением бюджетных ассигнований для реализации мероприятий в новых регионах.Четвертая группа поправок включает распределение средств, которые при формировании законопроекта были зарезервированы до принятия соответствующих решений, выхода нормативно-правового акта или из-за необходимости представить дополнительные расчеты и обоснования.Как указали в ведомстве, средства в основном будут направлены на развитие транспортной системы, в том числе на реализацию новых проектов, обеспечивающих транспортную связанность Юга России.Отдельный блок составляют поправки, связанные с распределением межбюджетных трансфертов между российскими субъектами. "С их учетом ко второму чтению в 2024 году предусмотрено 275 трансфертов, подлежащих распределению между субъектами, с общим объемом 3,3 триллиона рублей", — пояснили в Минфине.Ранее во вторник глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов заявил, что Совет планирует рассмотреть закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы на заседании 22 ноября.
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россия, госдума рф, экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), анатолий артамонов, совет федерации рф
Россия, Госдума РФ, Экономика, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Анатолий Артамонов, Совет Федерации РФ
Правительство внесло в Госдуму поправки ко второму чтению проекта бюджета
Правительство предложило перераспределить 6,7 триллиона рублей бюджетных средств
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Правительство внесло в Госдуму 769 поправок ко второму чтению проекта бюджета на 2024-2026 годы, сообщается на сайте
министерства финансов России.
"Поправки к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы внесены в Государственную Думу. <...> Всего правительством подготовлено 769 поправок, общий объем перераспределения бюджетных средств <...> составляет 6,7 триллиона рублей", — говорится в заявлении.
Госдума 26 октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
Согласно документу, доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 триллиона рублей, в 2025 — 33,552 триллиона, в 2026 — 34,051 триллиона. Расходы запланированы на уровне 36,66 триллиона, 34,382 триллиона и 35,587 триллиона рублей соответственно.
Таким образом, в течение всего трехлетнего периода ожидается дефицит бюджета, который не превысит одного процента ВВП: в 2024 году он составит 0,9 процента ВВП, в 2025 — 0,4 процента, в 2026 году — 0,8 процента.
Министр финансов Антон Силуанов
, представляя на заседании правительства поправки к проекту федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы, отметил, что в процессе работы стояло несколько приоритетных задач.
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"В поиске оптимальных решений Минфин каждый день прорабатывал множество предложений, поступивших в рамках рассмотрения законопроекта", — сказал он.
Глава ведомства обратил внимание, что поправки ко второму чтению могут предусматривать только перераспределение средств в пределах общего объема расходов. Таким образом, основные характеристики бюджета, принятые в первом чтении, остались неизменными, добавил Силуанов.
Как уточнили в министерстве финансов, поправки можно разделить на несколько групп, одна из которых связана с финансовым обеспечением проведения спецоперации.
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Вторая группа учитывает рекомендации Госдумы, озвученные во время обсуждения проекта бюджета в первом чтении.
Еще один блок связан с распределением бюджетных ассигнований для реализации мероприятий в новых регионах.
Четвертая группа поправок включает распределение средств, которые при формировании законопроекта были зарезервированы до принятия соответствующих решений, выхода нормативно-правового акта или из-за необходимости представить дополнительные расчеты и обоснования.
Как указали в ведомстве, средства в основном будут направлены на развитие транспортной системы, в том числе на реализацию новых проектов, обеспечивающих транспортную связанность Юга России.
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Отдельный блок составляют поправки, связанные с распределением межбюджетных трансфертов между российскими субъектами.
"С их учетом ко второму чтению в 2024 году предусмотрено 275 трансфертов, подлежащих распределению между субъектами, с общим объемом 3,3 триллиона рублей", — пояснили в Минфине.
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