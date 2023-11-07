https://ria.ru/20231107/proekt-1908016863.html

Правительство внесло в Госдуму поправки ко второму чтению проекта бюджета

Правительство внесло в Госдуму поправки ко второму чтению проекта бюджета - РИА Новости, 07.11.2023

Правительство внесло в Госдуму поправки ко второму чтению проекта бюджета

Правительство внесло в Госдуму 769 поправок ко второму чтению проекта бюджета на 2024-2026 годы, сообщается на сайте министерства финансов России. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T20:23

2023-11-07T20:23

2023-11-07T22:41

россия

госдума рф

экономика

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

анатолий артамонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму 769 поправок ко второму чтению проекта бюджета на 2024-2026 годы, сообщается на сайте министерства финансов России."Поправки к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы внесены в Государственную Думу. <...> Всего правительством подготовлено 769 поправок, общий объем перераспределения бюджетных средств <...> составляет 6,7 триллиона рублей", — говорится в заявлении.Министр финансов Антон Силуанов, представляя на заседании правительства поправки к проекту федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы, отметил, что в процессе работы стояло несколько приоритетных задач. "В поиске оптимальных решений Минфин каждый день прорабатывал множество предложений, поступивших в рамках рассмотрения законопроекта", — сказал он.Глава ведомства обратил внимание, что поправки ко второму чтению могут предусматривать только перераспределение средств в пределах общего объема расходов. Таким образом, основные характеристики бюджета, принятые в первом чтении, остались неизменными, добавил Силуанов.Суть поправокКак уточнили в министерстве финансов, поправки можно разделить на несколько групп, одна из которых связана с финансовым обеспечением проведения спецоперации.Вторая группа учитывает рекомендации Госдумы, озвученные во время обсуждения проекта бюджета в первом чтении.Еще один блок связан с распределением бюджетных ассигнований для реализации мероприятий в новых регионах.Четвертая группа поправок включает распределение средств, которые при формировании законопроекта были зарезервированы до принятия соответствующих решений, выхода нормативно-правового акта или из-за необходимости представить дополнительные расчеты и обоснования.Как указали в ведомстве, средства в основном будут направлены на развитие транспортной системы, в том числе на реализацию новых проектов, обеспечивающих транспортную связанность Юга России.Отдельный блок составляют поправки, связанные с распределением межбюджетных трансфертов между российскими субъектами. "С их учетом ко второму чтению в 2024 году предусмотрено 275 трансфертов, подлежащих распределению между субъектами, с общим объемом 3,3 триллиона рублей", — пояснили в Минфине.Ранее во вторник глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов заявил, что Совет планирует рассмотреть закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы на заседании 22 ноября.

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https://ria.ru/20231026/byudzhet-1905364450.html

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россия, госдума рф, экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), анатолий артамонов, совет федерации рф