Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 10.05.2024 (обновлено: 10:55 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/kandidaty-1945057620.html
Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты
Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты - РИА Новости, 10.05.2024
Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в Telegram-канале, что направила президенту Владимиру Путину список кандидатур на должность главы Счетной... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T09:04
2024-05-10T10:55
политика
россия
валентина матвиенко
анатолий артамонов
совет федерации рф
владимир путин
счетная палата рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823768568_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2357ed2b20b3ec10963cba855e06205c.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в Telegram-канале, что направила президенту Владимиру Путину список кандидатур на должность главы Счетной палаты."Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила президенту Российской Федерации решение cовета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты. В списке три фамилии: Артамонов Анатолий Дмитриевич, Изотова Галина Сергеевна, Ковальчук Борис Юрьевич", — написала она.Матвиенко добавила, что Совет Федерации ожидает представления президента для назначения на должность. "Готовы рассмотреть в установленном порядке и принять постановление", — отметила спикер.По словам источника РИА Новости в Совете Федерации, верхняя палата соберется для обсуждения кандидата на пост главы Счетной палаты 14 мая.Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин сообщил о своем переходе в "Яндекс".
https://ria.ru/20240425/matvienko-1942207840.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823768568_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a35f8ab0b5cb57a7aebfe6265f80a2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, валентина матвиенко, анатолий артамонов, совет федерации рф, владимир путин, счетная палата рф
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Анатолий Артамонов, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Счетная палата РФ
Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты

Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты России
Здание Счетной палаты России - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Счетной палаты России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в Telegram-канале, что направила президенту Владимиру Путину список кандидатур на должность главы Счетной палаты.
"Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила президенту Российской Федерации решение cовета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты. В списке три фамилии: Артамонов Анатолий Дмитриевич, Изотова Галина Сергеевна, Ковальчук Борис Юрьевич", — написала она.

В соответствии с законодательством, Совет Федерации должен предложить президенту не менее трех кандидатур на пост председателя Счетной палаты. Глава государства выбирает одного кандидата и направляет представление в верхнюю палату. Сенаторы должны утвердить этого кандидата на пленарном заседании.

Матвиенко добавила, что Совет Федерации ожидает представления президента для назначения на должность.
"Готовы рассмотреть в установленном порядке и принять постановление", — отметила спикер.
По словам источника РИА Новости в Совете Федерации, верхняя палата соберется для обсуждения кандидата на пост главы Счетной палаты 14 мая.
Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин сообщил о своем переходе в "Яндекс".
Матвиенко об идеальном президенте США и кадровых перестановках в правительстве - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Валентина Матвиенко: впереди – шестилетка суверенного развития России
25 апреля, 11:00
 
ПолитикаРоссияВалентина МатвиенкоАнатолий АртамоновСовет Федерации РФВладимир ПутинСчетная палата РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала