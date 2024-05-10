https://ria.ru/20240510/kandidaty-1945057620.html

Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты

Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты - РИА Новости, 10.05.2024

Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в Telegram-канале, что направила президенту Владимиру Путину список кандидатур на должность главы Счетной... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T09:04

2024-05-10T09:04

2024-05-10T10:55

политика

россия

валентина матвиенко

анатолий артамонов

совет федерации рф

владимир путин

счетная палата рф

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в Telegram-канале, что направила президенту Владимиру Путину список кандидатур на должность главы Счетной палаты."Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила президенту Российской Федерации решение cовета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты. В списке три фамилии: Артамонов Анатолий Дмитриевич, Изотова Галина Сергеевна, Ковальчук Борис Юрьевич", — написала она.Матвиенко добавила, что Совет Федерации ожидает представления президента для назначения на должность. "Готовы рассмотреть в установленном порядке и принять постановление", — отметила спикер.По словам источника РИА Новости в Совете Федерации, верхняя палата соберется для обсуждения кандидата на пост главы Счетной палаты 14 мая.Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин сообщил о своем переходе в "Яндекс".

https://ria.ru/20240425/matvienko-1942207840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, валентина матвиенко, анатолий артамонов, совет федерации рф, владимир путин, счетная палата рф