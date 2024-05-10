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Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты
Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты - РИА Новости, 10.05.2024
Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в Telegram-канале, что направила президенту Владимиру Путину список кандидатур на должность главы Счетной... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T09:04
2024-05-10T09:04
2024-05-10T10:55
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в Telegram-канале, что направила президенту Владимиру Путину список кандидатур на должность главы Счетной палаты."Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила президенту Российской Федерации решение cовета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты. В списке три фамилии: Артамонов Анатолий Дмитриевич, Изотова Галина Сергеевна, Ковальчук Борис Юрьевич", — написала она.Матвиенко добавила, что Совет Федерации ожидает представления президента для назначения на должность. "Готовы рассмотреть в установленном порядке и принять постановление", — отметила спикер.По словам источника РИА Новости в Совете Федерации, верхняя палата соберется для обсуждения кандидата на пост главы Счетной палаты 14 мая.Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин сообщил о своем переходе в "Яндекс".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, валентина матвиенко, анатолий артамонов, совет федерации рф, владимир путин, счетная палата рф
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Анатолий Артамонов, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Счетная палата РФ
Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты
Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в Telegram-канале
, что направила президенту Владимиру Путину список кандидатур на должность главы Счетной палаты.
"Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила президенту Российской Федерации решение cовета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты. В списке три фамилии: Артамонов Анатолий Дмитриевич, Изотова Галина Сергеевна, Ковальчук Борис Юрьевич", — написала она.
В соответствии с законодательством, Совет Федерации должен предложить президенту не менее трех кандидатур на пост председателя Счетной палаты. Глава государства выбирает одного кандидата и направляет представление в верхнюю палату. Сенаторы должны утвердить этого кандидата на пленарном заседании.
Матвиенко добавила, что Совет Федерации ожидает представления президента для назначения на должность.
"Готовы рассмотреть в установленном порядке и принять постановление", — отметила спикер.
По словам источника РИА Новости в Совете Федерации, верхняя палата соберется для обсуждения кандидата на пост главы Счетной палаты 14 мая.
Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин сообщил о своем переходе в "Яндекс".