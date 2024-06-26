https://ria.ru/20240626/aes-1955568852.html
Чернышенко в Обнинске показали "ядерное Lego"
Чернышенко в Обнинске показали "ядерное Lego" - РИА Новости, 26.06.2024
Чернышенко в Обнинске показали "ядерное Lego"
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил в Обнинске предприятие госкорпорации "Росатом" "Физико-энергетический институт имени Лейпунского (ФЭИ), где ему, в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:23
2024-06-26T13:23
2024-06-26T13:23
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дмитрий чернышенко
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белоярская аэс
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ОБНИНСК (Калужская обл.), 26 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил в Обнинске предприятие госкорпорации "Росатом" "Физико-энергетический институт имени Лейпунского (ФЭИ), где ему, в частности, показали уникальный по мировым меркам исследовательский комплекс, необходимый для развития атомной энергетики. Чернышенко принял участие в торжественной церемонии, состоявшейся в ФЭИ и посвященной 70-летию пуска в Обнинске первой в мире АЭС и началу мировой атомной энергетики. В мероприятии также приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Чернышенко и другие почетные гости торжественной церемонии осмотрели обновленную экспозицию мемориального комплекса "Первая в мире АЭС", отмечается на сайте правительства РФ. В частности, им был представлен центральный пульт, с которого 26 июня 1954 года был произведен пуск первой в мире атомной электростанции, и реакторный зал. Также в мемориальном комплексе показали новую зону с интерактивной игрой "Построй реактор", где посетители разных возрастов могут в игровой форме познакомиться с основными конструктивными элементами ядерного реактора. "В завершение состоялся осмотр действующего критического стенда БФС-2", - говорится в сообщении. Комплекс "быстрых" физических стендов (БФС) представляет собой уникальную экспериментальную базу для исследования физики ядерных реакторов на быстрых нейтронах, решения проблем их безопасности и другого. Как говорят атомщики, принцип создания на стендах БФС детальных моделей "быстрых" реакторов напоминает работу с детским конструктором Lego - из небольших элементов собираются большие композиции. Стенд БФС-2 предназначен для моделирования реакторов на быстрых нейтронах большой мощности. На этом стенде в 2023 году специалисты ФЭИ осуществили успешный физический пуск модели активной зоны пилотной коммерческой реакторной установки БН-1200М, которую планируется построить в составе пятого энергоблока Белоярской АЭС в Свердловской области. Этот энергоблок необходим для перехода российской атомной энергетики к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах. Логика двухкомпонентной ядерной энергосистемы основана на использовании ядерного "горючего", плутония, выделяемого из отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов ВВЭР, для изготовления топлива реакторов на быстрых нейтронах и возможности применения плутония из ОЯТ "быстрых" реакторов для изготовления смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива установок ВВЭР. Благодаря ЗЯТЦ расширится воспроизводство плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ. Блок №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 установленной электрической мощностью более 800 МВт с жидкометаллическим теплоносителем натрием, промышленная эксплуатация которого началась в 2016 году, был построен для отработки ряда технологий замыкания ядерного топливного цикла, и прежде всего для демонстрации работы на промышленном МОКС-топливе. Дальнейшим развитием технологии "быстрых" натриевых реакторов стала разработка головного коммерческого энергоблока большой мощности в 1200 МВт. Строительство нового энергоблока №5 Белоярской АЭС с реактором БН-1200М предусмотрено генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2035 года.
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россия, обнинск, калужская область, дмитрий чернышенко, владислав шапша, алексей лихачев, белоярская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт, наука
Наука, Россия, Обнинск, Калужская область, Дмитрий Чернышенко, Владислав Шапша, Алексей Лихачев, Белоярская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курчатовский институт, Наука
ОБНИНСК (Калужская обл.), 26 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил в Обнинске предприятие госкорпорации "Росатом" "Физико-энергетический институт имени Лейпунского (ФЭИ), где ему, в частности, показали уникальный по мировым меркам исследовательский комплекс, необходимый для развития атомной энергетики.
Чернышенко принял участие в торжественной церемонии, состоявшейся в ФЭИ и посвященной 70-летию пуска в Обнинске первой в мире АЭС и началу мировой атомной энергетики. В мероприятии также приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша
, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев
, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт
" Михаил Ковальчук
, председатель комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов
.
Чернышенко и другие почетные гости торжественной церемонии осмотрели обновленную экспозицию мемориального комплекса "Первая в мире АЭС", отмечается на сайте правительства РФ. В частности, им был представлен центральный пульт, с которого 26 июня 1954 года был произведен пуск первой в мире атомной электростанции, и реакторный зал. Также в мемориальном комплексе показали новую зону с интерактивной игрой "Построй реактор", где посетители разных возрастов могут в игровой форме познакомиться с основными конструктивными элементами ядерного реактора.
"В завершение состоялся осмотр действующего критического стенда БФС-2", - говорится в сообщении.
Комплекс "быстрых" физических стендов (БФС) представляет собой уникальную экспериментальную базу для исследования физики ядерных реакторов на быстрых нейтронах, решения проблем их безопасности и другого. Как говорят атомщики, принцип создания на стендах БФС детальных моделей "быстрых" реакторов напоминает работу с детским конструктором Lego - из небольших элементов собираются большие композиции.
Стенд БФС-2 предназначен для моделирования реакторов на быстрых нейтронах большой мощности. На этом стенде в 2023 году специалисты ФЭИ осуществили успешный физический пуск модели активной зоны пилотной коммерческой реакторной установки БН-1200М, которую планируется построить в составе пятого энергоблока Белоярской АЭС
в Свердловской области
.
Этот энергоблок необходим для перехода российской атомной энергетики к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах.
Логика двухкомпонентной ядерной энергосистемы основана на использовании ядерного "горючего", плутония, выделяемого из отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов ВВЭР, для изготовления топлива реакторов на быстрых нейтронах и возможности применения плутония из ОЯТ "быстрых" реакторов для изготовления смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива установок ВВЭР.
Благодаря ЗЯТЦ расширится воспроизводство плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.
Блок №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 установленной электрической мощностью более 800 МВт с жидкометаллическим теплоносителем натрием, промышленная эксплуатация которого началась в 2016 году, был построен для отработки ряда технологий замыкания ядерного топливного цикла, и прежде всего для демонстрации работы на промышленном МОКС-топливе.
Дальнейшим развитием технологии "быстрых" натриевых реакторов стала разработка головного коммерческого энергоблока большой мощности в 1200 МВт. Строительство нового энергоблока №5 Белоярской АЭС с реактором БН-1200М предусмотрено генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2035 года.