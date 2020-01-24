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Биография Дмитрия Козака
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РИА Новости

Биография Дмитрия Козака

10:39 24.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Дмитрий Николаевич Козак родился 7 ноября 1958 года в Кировоградской области Украины.
В 1985 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).
В 1976-1978 годах прошел срочную службу в армии, в десантных войсках.
С 1985 года по 1989 год работал в Ленинградской прокуратуре прокурором, затем старшим прокурором.
В 1989‑1990 годах был начальником юридического отдела концерна "Монолит‑Кировстрой", Ассоциации морских торговых портов СССР.
С 1990 года по 1994 год являлся заместителем начальника юридического управления, начальником юридического отдела, начальником юридического управления Санкт‑Петербургского городского совета.
В 1994‑1996 годах занимал должность председателя юридического комитета мэрии Санкт‑Петербурга.
С 1996 года по 1998 год был председателем юридического комитета канцелярии губернатора Санкт‑Петербурга.
В 1998 году Дмитрий Козак занимал должность вице-губернатора Санкт‑Петербурга, председателя юридического комитета канцелярии губернатора Санкт‑Петербурга.
В 1999 году был избран председателем совета директоров Международного инвестиционного финансового союза.
В 1999-2000 годах – руководитель аппарата правительства РФ, министр РФ.
В 2000-2003 годах Дмитрий Козак был заместителем руководителя администрации президента РФ, председателем попечительского совета Центра стратегических разработок.
В 2003-2004 годах – первый заместитель руководителя администрации президента РФ.
В 2004 году занимал должность руководителя аппарата правительства РФ.
С 2004 года по 2007 год был полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе.
В 2007-2008 годах – министр регионального развития РФ.
14 октября 2008 года был назначен заместителем председателя правительства РФ.
21 мая 2012 года указом президента РФ Дмитрий Козак был переназначен заместителем председателя правительства РФ.
18 мая 2018 года указом президента РФ вновь назначен заместителем председателя правительства РФ, курировал вопросы промышленности и энергетики.
С 15 по 21 января 2020 годаисполняющий обязанности заместителя председателя правительства.
24 января 2020 года назначен заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I (2014) и II степеней (2008), золотым Олимпийским орденом (2014) и др.
Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 22,8 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Отставки и назначения - НовостиДмитрий КозакСправки
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