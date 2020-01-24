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Биография Владимира Мединского
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РИА Новости

Биография Владимира Мединского

10:30 24.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Владимир Ростиславович Мединский родился 18 июля 1970 года в городе Смела Черкасской области Украины.
В 1992 году окончил с отличием Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ. С 1993 года по 1994 год проходил обучение в аспирантуре МГИМО МИД РФ. Доктор исторических наук.
С 1991 года по 1992 год работал в посольстве РФ в США в Вашингтоне.
В 1992-1998 годах работал в рекламном бизнесе.
С 1994 года преподавал в МГИМО, профессор.
С 1998 года по 1999 год – руководитель департамента по информационной политике министерства по налогам и сборам РФ, государственный советник налоговой службы РФ 2-го класса.
С 1999 года по 2000 год – руководитель управления Центрального избирательного штаба блока "Отечество – вся Россия".
С 2000 по 2002 год – советник заместителя председателя Государственной Думы РФ Георгия Бооса.
С 2002 года по 2004 год – руководитель исполкома Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия", руководитель избирательного штаба "Единой России" по городу Москве.
В 2003-2007 годах Владимир Мединский был депутатом Государственной Думы ФС РФ четвертого созыва.
С 2004 по 2005 год – заместитель руководителя ЦИК "Единой России".
В 2006-2008 годах был президентом Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО).
В 2007-2011 годах – депутат Государственной Думы ФС РФ пятого созыва.
С 2010 года по 2012 год – член Комиссии при президенте РФ по противодействию фальсификации истории.
21 мая 2012 года Владимир Мединский был назначен министром культуры Российской Федерации.
18 мая 2018 года переназначен на пост министра культуры Российской Федерации.
15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства.
24 января 2020 года Владимир Мединский назначен помощником президента РФ.
Член Высшего совета партии "Единая Россия".
Председатель Российского военно-исторического общества.
Член Союза писателей России. Автор серии книг "Мифы о России": "О русском пьянстве, лени и жестокости", "О русской демократии, грязи и "тюрьме народов", "О русском воровстве, особом пути и долготерпении", "Скелеты из шкафа русской истории".
Автор лекционного курса "Особенности национального пиара", книги "Война. Мифы СССР. 1939-1945", романа "Стена".
Владимир Мединский награжден орденом Почета (2014),
орденом Дружбы (2018), медалью Петра Столыпина I степени (2018).
Имеет Благодарности президента Российской Федерации (2006, 2010, 2017), Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2014).
Удостоен ордена Сергия Радонежского II степени (2014) Русской православной церкви.
Декларированный доход Мединского за 2018 год – 41,9 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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