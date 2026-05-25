Прилепин рассказал о беседе с Мединским об альтернативе Нобелевской премии

ДОНЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Глава Союза писателей России, помощник президента Владимир Мединский заинтересован в реализации альтернативы Нобелевской премии по литературе, первый этап – провести мероприятие на территории СНГ, после чего - вывести на международный уровень, рассказал в интервью РИА Новости писатель Захар Прилепин.

"Мы сразу оговорились с Владимиром Мединским о том, что для того, чтобы все получилось хорошо, она должна быть в несколько этапов. То есть первый этап - мы сначала на территории СНГ ее проверяем, потому что здесь все близко, здесь все понятно. Потом мы вовлекаем МИД и иные формы международного сотрудничества и проводим уже, может быть, внутри стран-участниц БРИКС . Потом мы выводим на общемировой уровень, потому что сразу с лету это же в космос не полетит. Это же, конечно, надо готовиться. Год, два, три на это. Это нормальная подготовка", – сказал писатель.

Прилепин подчеркнул заинтересованность Мединского в положительном результате, указав, что впоследствии им предстоит отчитываться президенту.

"Мы это уже делали со странами-участницами БРИКС. Мы в МИД нашли очень хороших товарищей, которые с нами тут же начали работать и очень искренне к этому отнеслись, и очень деятельно, и очень профессионально. При этом там никаких денег не было. Это просто была придумка, которую надо было реализовать. И мы реализовали", – добавил Прилепин.

По его словам, организаторы сами нашли средства на работу жюри и на призовой фонд, который получила писательница из Египта

"Все это с ребятами из МИД,... потому что они выходят через МИД на другие подобные структуры, те выходят уже на свои культурные институции, естественно, завизировав это в политическом поле. Тут даже не надо предполагать каких-либо участников, тут все понятно – это МИД, это культурные институции, эта политика. То есть про это должны знать президенты, про это должен знать МИД, про это должны знать министры культуры", – добавил собеседник агентства.

Прилепин напомнил, что в свое время продвижения Михаила Шолохова на Нобелевскую премию было государственной задачей и решения принимал лично Иосиф Сталин