На Украине заочно осудили Мединского и Торкунова за учебник по истории

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд на Украине заочно осудил Владимира Мединского и Анатолия Торкунова на десять лет лишения свободы с конфискацией имущества за издание учебника по истории России.

Мединского и Торкунова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Суд на Украине заочно осудил помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова на десять лет лишения свободы с конфискацией имущества за издание учебника по истории России, сообщил офис генерального прокурора Украины.

Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения и выносили заочные приговоры представителям РФ , однако ни к каким последствиям это не привело.

"Обвинительный приговор Владимиру Мединскому Анатолию Торкунову , редакторам российского учебника для 11 класса "История. История России. 1945 год – начало XXI века". Шевченковский районный суд города Киева назначил каждому из них наказание – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте генпрокурора.

В сообщении говорится, что Мединский и Торкунов обвиняются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Учебник называется "одним из инструментов российской информационной политики" в новых регионах России.

Как считает депутат Госдумы Александр Толмачев, деятельность Мединского вызывает непереносимость у оппонентов РФ.

"Все шаги, предпринятые Мединским для отстаивания позиции России, его работа по защите исторической памяти и недопущению переписывания итогов Второй мировой войны вызывают у российских оппонентов острейшую непереносимость", - отметил он в беседе с " Лентой.ру ".

Толмачев пожелал Мединскому энергии и сил в работе по защите интересов России.