Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд на Украине заочно осудил Владимира Мединского и Анатолия Торкунова на десять лет лишения свободы с конфискацией имущества за издание учебника по истории России.
- Мединского и Торкунова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Суд на Украине заочно осудил помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова на десять лет лишения свободы с конфискацией имущества за издание учебника по истории России, сообщил офис генерального прокурора Украины.
Мединский оценил использование ИИ в литературе
25 апреля, 05:55
"Обвинительный приговор Владимиру Мединскому и Анатолию Торкунову, редакторам российского учебника для 11 класса "История. История России. 1945 год – начало XXI века". Шевченковский районный суд города Киева назначил каждому из них наказание – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте генпрокурора.
В сообщении говорится, что Мединский и Торкунов обвиняются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Учебник называется "одним из инструментов российской информационной политики" в новых регионах России.
Как считает депутат Госдумы Александр Толмачев, деятельность Мединского вызывает непереносимость у оппонентов РФ.
"Все шаги, предпринятые Мединским для отстаивания позиции России, его работа по защите исторической памяти и недопущению переписывания итогов Второй мировой войны вызывают у российских оппонентов острейшую непереносимость", - отметил он в беседе с "Лентой.ру".
Толмачев пожелал Мединскому энергии и сил в работе по защите интересов России.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил в 2022 году о планах подготовить новый учебник истории России. Его авторами стали в том числе Мединский и Торкунов. В учебник вошли такие темы, как начало специальной военной операции, вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, санкционное давление. С 1 сентября 2023 года новое учебное пособие для 11 классов начали применять во всех школах России, всего было поставлено более 755 тысяч экземпляров.