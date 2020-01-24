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Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками
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РИА Новости

Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками

09:38 24.01.2020 (обновлено: 10:47 24.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкВладимир Мединский Максим Орешкин
Владимир Мединский Максим Орешкин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Мединского и Максима Орешкина своими помощниками. Указы об этом опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Мединский руководил министерством культуры, а Орешкин — министерством экономического развития.
Какие сферы они будут курировать в администрации главы государства, пока не сообщается. При этом помощник президента по вопросам культуры Владимир Толстой сказал РИА Новости, что остается на своей должности.
На прошлой неделе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, новый кабинет возглавил Михаил Мишустин.
Кроме Мединского и Орешкина, министерское кресло покинул Дмитрий Козак, он был вице-премьером с 2008 года. Сегодня президент назначил Козака третьим заместителем руководителя своей администрации. До этого замов было двое, но специальным документом их число увеличили до трех.
Все указы вступают в силу со дня подписания.
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Максим ОрешкинМихаил МишустинДмитрий МедведевВладимир МединскийВладимир ПутинДмитрий КозакРоссияПолитика
Популярные комментарии
Ну с возвращением, бездари
24 января, 09:44
Vadim Galeev
2143712111
Только в России неэффективных госслужащих не увольняют с концами, а всегда стараются куда-нибудь да пристроить...
24 января, 09:45
kkristallovich_r
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