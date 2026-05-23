Мединский прокомментировал реакцию Запада на трагедию в ЛНР - РИА Новости, 23.05.2026
19:09 23.05.2026 (обновлено: 19:22 23.05.2026)
Мединский прокомментировал реакцию Запада на трагедию в ЛНР

Мединский о трагедии в Старобельске: что способны сделать эти люди, если победят

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Архивное фото
  • Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал реакцию западных представителей на трагедию в Старобельске.
  • Он заявил, что западные представители из Латвии и Дании, сидящие в ООН, отреагировали на трагедию цинично и без стыда.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя циничную реакцию западных представителей на трагедию в Старобельске, призвал задуматься, что способны сделать эти люди, если победят.
"ВСУ разбомбили учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа... Особенно потрясает реакция этих выродков из Латвии и Дании, сидящих в ООН и "не чувствующих стыда". Мы часто бываем добросердечны, забывчивы и склонны прощать. Но только задумайтесь, что способны сделать эти люди с нами, с нашими детьми, если они победят. Задумайтесь", - написал он в Telegram-канале.
