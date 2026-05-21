Рейтинг@Mail.ru
Буданов* считает, что Украина — прародительница Руси - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 21.05.2026
Буданов* считает, что Украина — прародительница Руси

Глава офиса Зеленского Буданов считает, что Украина — прародительница Руси

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Кирилл Буданов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* назвал Украину прародительницей Руси.
"Русь - это Украина. Русь - это намного больше. Украина является родиной всего этого…", - заявил Буданов. Запись его заявления опубликовало в своем Telegram-канале украинское издание "Апостроф".
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
"Вопиющая ложь!" В Киеве накинулись на Буданова* из-за ситуации в зоне СВО
16 мая, 23:12
При этом Буданов считает, что именно Украина должна "править" всей Русью.
В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин назвал Украину искусственным государством, созданным по воле большевистских руководителей. Тогда российский лидер напомнил, что советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье. Эти территории Россия получила в результате русско-турецких войн и назывались они Новороссией. После Второй мировой войны Украина получила еще часть не только польских до войны территорий, часть венгерских территорий и часть румынских.
Глава российского государства также отмечал, что русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы, а интеграция западнорусских земель в общее государственное пространство являлась не только результатом политических и дипломатических решений, она проходила на основе общей веры и культурных традиций.
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в мае 2025 года заявил, что даже на Украине иронично относились и относятся к историческим теориям о "независимой Украине". По его словам, даже основоположник украинской историографии Михаил Грушевский фактически переписывал историю, попросту меня слова "русский" на "украинский", тем самым придумывая украинское государство.
*Лицо, внесенное в список экстремистов и террористов на территории РФ
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Ермак заказал медиакампанию против Буданова*, сообщили силовики
2 мая, 20:06
 
В миреУкраинаРоссияНовороссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВладимир МединскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала