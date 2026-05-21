МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* назвал Украину прародительницей Руси.
"Русь - это Украина. Русь - это намного больше. Украина является родиной всего этого…", - заявил Буданов. Запись его заявления опубликовало в своем Telegram-канале украинское издание "Апостроф".
При этом Буданов считает, что именно Украина должна "править" всей Русью.
В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин назвал Украину искусственным государством, созданным по воле большевистских руководителей. Тогда российский лидер напомнил, что советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье. Эти территории Россия получила в результате русско-турецких войн и назывались они Новороссией. После Второй мировой войны Украина получила еще часть не только польских до войны территорий, часть венгерских территорий и часть румынских.
Глава российского государства также отмечал, что русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы, а интеграция западнорусских земель в общее государственное пространство являлась не только результатом политических и дипломатических решений, она проходила на основе общей веры и культурных традиций.
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в мае 2025 года заявил, что даже на Украине иронично относились и относятся к историческим теориям о "независимой Украине". По его словам, даже основоположник украинской историографии Михаил Грушевский фактически переписывал историю, попросту меня слова "русский" на "украинский", тем самым придумывая украинское государство.
*Лицо, внесенное в список экстремистов и террористов на территории РФ