Краткий пересказ от РИА ИИ Суд на Украине заочно осудил Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова на десять лет лишения свободы с конфискацией имущества за издание учебника по истории РФ.

Мединский считает, что история — это оружие, и на Украине понимают это и боятся.

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. История - это оружие, на Украине это понимают и боятся, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в ответ на заочный приговор украинского суда за его работу над созданием школьного учебника.

В пятницу офис генерального прокурора Украины сообщил, что суд на Украине заочно осудил Мединского и ректора МГИМО МИД Российской Федерации Анатолия Торкунова на десять лет лишения свободы с конфискацией имущества за издание учебника по истории РФ

"Кажется, такого приговора "за учебники" история еще не знала", - написал помощник президента в своем канале на платформе " Макс ", комментируя решение суда Украины.

Также Мединский привел один из пунктов обвинения: детям "через учебные материалы навязывались тезисы о так называемых "братских народах".

"Значит, история - это оружие. И в прокуратуре Украины не такие уж дураки сидят. Понимают. И, судя по реакции, боятся", - подчеркнул председатель РВИО

В то же время Мединский поделился, что получил письмо от бойцов с линии боевого соприкосновения, в котором они передали, что в минуты отдыха слушают его "Рассказы из русской истории".

"Лично этих парней не знаю, но желаю им одного: вернуться домой с Победой! Как возвращались их деды и прадеды. Если наша работа хоть каплю им помогает, значит, мы живем не зря", - заключил помощник президента.

Обвинительный приговор Мединскому и Торкунову был вынесен за работу над учебником для 11-го класса "История. История России. 1945 год - начало XXI века". В сообщении, опубликованном на сайте украинского генпрокурора, говорится, что они обвиняются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Учебник называется "одним из инструментов российской информационной политики" в новых регионах Российской Федерации.