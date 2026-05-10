Рейтинг@Mail.ru
Мединский прокомментировал заочный приговор на Украине - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 10.05.2026
Мединский прокомментировал заочный приговор на Украине

Мединский: на Украине понимают, что история является оружием

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПомощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд на Украине заочно осудил Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова на десять лет лишения свободы с конфискацией имущества за издание учебника по истории РФ.
  • Мединский считает, что история — это оружие, и на Украине понимают это и боятся.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. История - это оружие, на Украине это понимают и боятся, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в ответ на заочный приговор украинского суда за его работу над созданием школьного учебника.
В пятницу офис генерального прокурора Украины сообщил, что суд на Украине заочно осудил Мединского и ректора МГИМО МИД Российской Федерации Анатолия Торкунова на десять лет лишения свободы с конфискацией имущества за издание учебника по истории РФ.
Владимир Мединский во время встречи с 50 учителями-ведущими популярных блогов и каналов в Музее военной формы РВИО - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Мединский рассказал о канале-паразите, созданном на Украине от его имени
29 ноября 2025, 17:26
"Кажется, такого приговора "за учебники" история еще не знала", - написал помощник президента в своем канале на платформе "Макс", комментируя решение суда Украины.
Также Мединский привел один из пунктов обвинения: детям "через учебные материалы навязывались тезисы о так называемых "братских народах".
"Значит, история - это оружие. И в прокуратуре Украины не такие уж дураки сидят. Понимают. И, судя по реакции, боятся", - подчеркнул председатель РВИО.
В то же время Мединский поделился, что получил письмо от бойцов с линии боевого соприкосновения, в котором они передали, что в минуты отдыха слушают его "Рассказы из русской истории".
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Мединский заявил, что впервые слышит о проверке книги "Вредные советы"
22 апреля, 14:37
"Лично этих парней не знаю, но желаю им одного: вернуться домой с Победой! Как возвращались их деды и прадеды. Если наша работа хоть каплю им помогает, значит, мы живем не зря", - заключил помощник президента.
Обвинительный приговор Мединскому и Торкунову был вынесен за работу над учебником для 11-го класса "История. История России. 1945 год - начало XXI века". В сообщении, опубликованном на сайте украинского генпрокурора, говорится, что они обвиняются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Учебник называется "одним из инструментов российской информационной политики" в новых регионах Российской Федерации.
В учебник истории, над изданием которого работал Мединский, вошли такие темы, как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, санкционное давление. С 1 сентября 2023 года новое учебное пособие для 11-х классов начали применять во всех школах России, всего было поставлено более 755 тысяч экземпляров.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Киев ведет тотальную информационную войну в сфере истории, заявил Мединский
19 ноября 2025, 07:06
 
В миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир МединскийАнатолий ТоркуновРоссийское военно-историческое общество (РВИО)МГИМО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала