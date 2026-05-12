Выпад Зеленского в адрес Путина вызвал бурную реакцию на Западе
08:42 12.05.2026 (обновлено: 08:51 12.05.2026)

Выпад Зеленского в адрес Путина вызвал бурную реакцию на Западе

Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заявление Владимира Зеленского, обвиняющее президента России Владимира Путина в якобы похищении украинских детей, вызвало бурную реакцию на Западе.
  • Пользователи X активно обсуждают это заявление.
  • В комментариях пользователи X выражают несогласие с обвинениями Зеленского и ставят под сомнение его правоту.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление Владимира Зеленского, обвинившего президента России Владимира Путина в якобы похищении украинских детей.
"Россия спасает детей. Иди к черту", – сказал @PascalRalle.
"В то время как Россия требует их имена, Украина ничего не предоставляет. Почему? Потому что это этнически русские дети, которые вернулись в Россию со своими семьями, а кто-то, чьи родители были убиты украинскими бомбами, уехал в Россию, чтобы быть с родственниками! Дети принадлежат родителям, а не государству! Кстати, а вас кто-то избирал?" — высказался @SteveHartigan10.
"Вы чувствуете себя виноватым? Сколько детей вы продали в рабство? Где список имен родителей или семей этих детей, которых вы обвиняете Россию в похищении", — считает @Xohi1260.
"Говорит парень, который буквально похищает своих собственных граждан, чтобы отправить их в мясорубку", – напомнил @Tarquinius25.
"Может ты имел в виду, что Путин занимается пресечением твоей деятельности по торговле детьми?" — задалась вопросом @Ladybugjumper.
По итогам второго раунда диалога украинская делегация передала список якобы похищенных из Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего этапа переговоров в Стамбуле помощник президента Владимир Мединский заявил, что большое количество ребят из украинского списка никогда не были на территории России, а 50 фамилий принадлежат взрослым людям. При этом часть несовершеннолетних уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.
В начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим использует эту тему исключительно для антироссийской пропаганды.
