Мединский назвал полководца Суворова образцом русского патриота - РИА Новости, 19.05.2026
09:34 19.05.2026
Мединский назвал полководца Суворова образцом воина и русского патриота

Портрет Александра Васильевича Суворова
Портрет Александра Васильевича Суворова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал Александра Суворова образцом воина и русского патриота.
  • В Государственном историческом музее состоялась презентация мультсериала "Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова".
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Русский полководец Александр Суворов был образцом воина и русского патриота, он живет в сердце каждого военного, заявил помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
Ранее в Государственном историческом музее состоялась презентация мультсериала "Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова", в котором историческая реконструкция соединяется с возможностями искусственного интеллекта и традициями классического художественного повествования.
"Суворов — образец воина, солдата, командира и русского патриота. Ему беззаветно доверяли свои жизни солдаты, с которыми он участвовал в сражениях. Он — гений. Суворов живет и будет жить в сердце каждого военного", - приводятся слова Мединского насчет обращения авторов мультфильма к фигуре великого полководца.
В основе 17-серийного мультфильма лежит книга историка и издателя Николая Полевого "История князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, Генералиссимуса Российских войск", а также более 100 исторических рисунков художников-графиков XIX века из книги. Проект был реализован как пример гибридной модели производства, в которой нейросети использовались для сохранения художественно-исторического наследия, реконструкции деталей и ускорения технических процессов, тогда как смысл и художественная интерпретация остались результатом работы специалистов.
Авторы пытались сохранить языковую среду эпохи Суворова, при этом визуальная часть включает более сотни работ художников XIX века, а музыкальное оформление - оригинальные произведения написали композиторы Андрей Комиссаров и Мария Афанасьева. Проект был поддержан Президентским фондом культурных инициатив.
"Для Президентского фонда культурных инициатив важно поддерживать инициативы, которые соединяют серьезную исследовательскую базу с современными творческими форматами. Сегодня особенно востребованы проекты, способные говорить о культурном наследии понятным, визуально сильным и технологичным языком", - приводятся слова директора ПФКИ Романа Карманова.
Мультфильмы будут представлены как в экспозиции Государственного исторического музея, так и на цифровых платформах, что расширит доступ к проекту и усилит его образовательную миссию. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Александр Суворов (полководец)Владимир МединскийПрезидентский фонд культурных инициативРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
