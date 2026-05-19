Мединский назвал полководца Суворова образцом русского патриота

Краткий пересказ от РИА ИИ Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал Александра Суворова образцом воина и русского патриота.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Русский полководец Александр Суворов был образцом воина и русского патриота, он живет в сердце каждого военного, заявил помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Ранее в Государственном историческом музее состоялась презентация мультсериала "Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова ", в котором историческая реконструкция соединяется с возможностями искусственного интеллекта и традициями классического художественного повествования.

"Суворов — образец воина, солдата, командира и русского патриота. Ему беззаветно доверяли свои жизни солдаты, с которыми он участвовал в сражениях. Он — гений. Суворов живет и будет жить в сердце каждого военного", - приводятся слова Мединского насчет обращения авторов мультфильма к фигуре великого полководца.

В основе 17-серийного мультфильма лежит книга историка и издателя Николая Полевого "История князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, Генералиссимуса Российских войск", а также более 100 исторических рисунков художников-графиков XIX века из книги. Проект был реализован как пример гибридной модели производства, в которой нейросети использовались для сохранения художественно-исторического наследия, реконструкции деталей и ускорения технических процессов, тогда как смысл и художественная интерпретация остались результатом работы специалистов.

Авторы пытались сохранить языковую среду эпохи Суворова, при этом визуальная часть включает более сотни работ художников XIX века, а музыкальное оформление - оригинальные произведения написали композиторы Андрей Комиссаров и Мария Афанасьева. Проект был поддержан Президентским фондом культурных инициатив

"Для Президентского фонда культурных инициатив важно поддерживать инициативы, которые соединяют серьезную исследовательскую базу с современными творческими форматами. Сегодня особенно востребованы проекты, способные говорить о культурном наследии понятным, визуально сильным и технологичным языком", - приводятся слова директора ПФКИ Романа Карманова.