"Помогли миллионам". О чем Москалькова доложила Путину

Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Президент страны встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Омбудсмен представила ежегодный доклад, который стал для нее итоговым: она покидает пост, на котором проработала десять лет. Как за эти годы помогали россиянам — в материале РИА Новости.

Востребованность растет

Востребованность аппарата уполномоченного по правам человека за десять лет выросла в три раза. В разговоре с президентом Москалькова обратила внимание, что количество обращений увеличилось с 42,5 тысячи в 2016-м до 129 тысяч в 2025-м.

"Семьсот тысяч обратились, а смогли помочь двум миллионам", — уточнила она.

В этом году полномочия Москальковой заканчиваются. Занимать этот пост больше двух сроков подряд нельзя. Поэтому омбудсмен отчитывалась перед президентом не только за прошедший год, но и за все десять лет.

"Работа очень большая, разноплановая. И я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано за все эти годы. Вас и всех людей, которые с вами работают, тех, которые рядом с вами стоят и занимаются всем этим комплексом сложных, очень чувствительных для людей вопросов. Спасибо большое", — сказал ей Путин.

Москалькова, в свою очередь, поблагодарила президента за помощь и поддержку, а россиян — за доверие. Особую признательность Путину она выразила за Дом прав человека, где с 2019-го располагается аппарат омбудсмена. Ранее на протяжении двадцати лет он оставался замороженным.

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила пункт временного размещения в одной из гостиниц Брянской области

Главное направление

Большое внимание на встрече уделили украинскому кризису и СВО.

"Благодаря взаимодействию с Министерством обороны, с ФСБ, с нашими спецслужбами нам удалось выстроить очень непростые, но результативные отношения с украинской стороной по взаимному посещению пленных, с тем чтобы минимизировать возможность издевательств, унижений, применения незаконных методов. Направление им посылок, вот здесь (на фото. — Прим. ред.) — это буквально из лагеря, наши пленные получили посылки, в которых теплые вещи, продукты, а самое главное, письма из дома с открытками. <...> Это, конечно, очень важно, но важнее всего — возвращать", — отметила Москалькова.

Аппарат омбудсмена помог установить судьбу более девяти тысяч российских военнослужащих и вернуть из украинского плена порядка 3,7 тысячи человек.

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram Российские военнослужащие после обмена пленными между Россией и Украиной

Президент указал на необходимость продолжить работу по воссоединению украинских и российских семей. Омбудсмен сообщила, что порядка 20 детей только по линии ее аппарата были возвращены Украине.

"Наших детей вернулось немного меньше, в основном это были пожилые очень родители, которые остались там, а дети проживали здесь. Но семь детей были переданы в Россию", — подчеркнула Москалькова. Большой радостью для нее было возвращение 165 жителей Курской области. Также омбудсмен отметила значимый вклад в это помощника президента Владимира Мединского.

Сегодня в российских пунктах временного размещения находятся 22 тысячи человек, в том числе 15 тысяч — прибывшие с Украины и получившие гражданство. Постоянной регистрации у них нет, и потому встать на жилищный учет они не могут. Москалькова попросила президента найти для них особое решение. Путин пообещал.

Десять лет

В поле зрения уполномоченного по правам человека находятся и "традиционные обращения" граждан, которые остались не удовлетворены решениями органов власти. Это касается социального обеспечения, вопросов экономического, культурного и политического характера.

"Нам удалось, используя наши возможности, помочь 86 тысячам человек в получении жилья, особенно тем, кто имеет низкие уровни дохода, детям. Не детям, а уже взрослым из числа детей-сирот, которые имеют и судебные решения о праве на жилье, но не могли получить по разным причинам. Обращались в суд, в том числе с административными исками, находили положительные решения", — рассказала омбудсмен.

Кроме того, благодаря обращениям Москальковой к президенту было сохранено жилье 20 тысяч семей валютных ипотечников, а также россиян, подлежавших отселению из Байконура, и военнослужащих Военно-морского флота в Севастополе.

По вопросам уголовного процесса больше всего обращались из-за отказов в возбуждении дел, длительных сроков расследования и по поводу справедливости суда. По словам Москальковой, как правило, проверки показывали, что решения принимались правильно, но есть и отмененные.

С социальными проблемами сталкиваются и участники спецоперации. Много жалоб на долгое решение вопросов о направлении на военно-врачебную комиссию, задержки с выплатами, восстановлением документов. "С каждым разбираемся, решаем. И в большинстве случаев удается решить этот вопрос", — отметила омбудсмен.

За десять лет была переформатирована международная деятельность аппарата по защите прав человека. Россия вышла из сообществ, которые работали по двойным стандартам и пытались навязать свои правила игры. В рамках Евразийского альянса омбудсменов, учрежденного в 2017-м Россией, Киргизией, Ираном и Арменией, — уже 11 участников.

Также действует Комиссия по правам человека СНГ, созданная в 2022-м по решению Совета глав государств Содружества.

В марте Москалькова выступила с итоговой речью в Совете Федерации. "Очень важно, чтобы во внутреннем периметре гарантии прав человека и гражданина соблюдались максимально", — подчеркнула тогда она.