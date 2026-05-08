Спецоперация, 8 мая: началось перемирие к Дню Победы, Киев его нарушил

Краткий пересказ от РИА ИИ Перемирие в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началось в полночь на 8 мая и продлится до 10 мая, но было нарушено украинской стороной.

За период перемирия зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.

ВС России зеркально реагировали на нарушения перемирия, нанося ответные удары по огневым позициям и поражая пункты управления и места запуска беспилотников.

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началось в полночь на 8 мая, Украина его нарушила, сообщили в Минобороны РФ.

Перемирие, объявленное российской стороной, началось в 00.00 мск 8 мая и продлится до 10 мая. В этот период, как сообщили в Минобороны, все группировки российских войск в зоне спецоперации полностью прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Также были прекращены ракетные, артиллерийские и беспилотные удары по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины

В МО РФ призвали украинскую сторону последовать этому примеру и предупредили, что если ВСУ нарушат перемирие в зоне СВО или попытаются наносить удары по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, ВС РФ дадут адекватный ответ.

Если же киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве , по центру Киева будет массированный ракетный удар, сообщили в российском ведомстве. МО РФ также предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город.

Утром в пятницу МО РФ сообщило, что украинские формирования несмотря на начавшееся перемирие продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российских войск, гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей

По состоянию на 12.00 было зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня.

Кроме того, вне зоны проведения спецоперации подразделения российской ПВО сбили 390 беспилотников самолетного типа и шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун".

ВС РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия, по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов были нанесены ответные удары, также были поражены пункты управления и места запуска беспилотников.

Шесть ударов возмездия

В сводке Минобороны РФ за период с 2 до 8 мая говорится, что за неделю ВС РФ в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ нанесли шесть групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками. В результате были поражены предприятия ВПК Украины, объекты ТЭК и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Также поражение было нанесено военным аэродромам, складам боеприпасов, местам хранения и запуска ударных беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

"Южная" группировка войск ВС РФ в течение недели освободила населенный пункт Кривая Лука в ДНР . Кроме того, как напомнили в Минобороны, в этот период подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области

На всех направлениях спецоперации ВСУ за неделю потеряли более 8400 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился 114 боевых бронированных машин, 77 артиллерийских орудий и 69 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за неделю уничтожили боевую машину РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства, две боевые машины РСЗО "Град" и две роботизированные платформы РСЗО.

Средства ПВО за этот период сбили 44 управляемые авиабомбы, 18 снарядов HIMARS, шесть крылатых ракет большой дальности "Фламинго", шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 4385 беспилотника самолетного типа.

Пощады не будет

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на торжественной церемонии возложения венков заявил, что Россия должна устранить любые угрозы безопасности, исходящие с украинской территории. Он добавил, что пощады для западных нацистов, которые пытаются руками Украины сорвать День Победы, не будет.

Не хотят тратить время и силы

Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам в Италии , что Штаты сохраняют готовность играть посредническую роль в урегулировании конфликта. Он констатировал, что сейчас усилия по разрешению кризиса застопорились. Тратить время и силы на процесс, которые не продвигается вперед, по его словам, США не хотят.

Словацкая газета Pravda со ссылкой на заявление МИД сообщила, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву на 9 мая может передать послание от Владимира Зеленского . Издание утверждает, что, по словам госсекретаря МИД Словакии Растислава Хованца, Фицо также может получить от президента РФ Владимира Путина ценную информацию о видении Россией путей урегулирования конфликта.

Приходится просить