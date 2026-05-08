Спецоперация, 8 мая: началось перемирие к Дню Победы, Киев его нарушил

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перемирие в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началось в полночь на 8 мая и продлится до 10 мая, но было нарушено украинской стороной.
- За период перемирия зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.
- ВС России зеркально реагировали на нарушения перемирия, нанося ответные удары по огневым позициям и поражая пункты управления и места запуска беспилотников.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началось в полночь на 8 мая, Украина его нарушила, сообщили в Минобороны РФ.
Перемирие, объявленное российской стороной, началось в 00.00 мск 8 мая и продлится до 10 мая. В этот период, как сообщили в Минобороны, все группировки российских войск в зоне спецоперации полностью прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
В МО РФ призвали украинскую сторону последовать этому примеру и предупредили, что если ВСУ нарушат перемирие в зоне СВО или попытаются наносить удары по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, ВС РФ дадут адекватный ответ.
Если же киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, по центру Киева будет массированный ракетный удар, сообщили в российском ведомстве. МО РФ также предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город.
Утром в пятницу МО РФ сообщило, что украинские формирования несмотря на начавшееся перемирие продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российских войск, гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.
По состоянию на 12.00 было зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня.
Кроме того, вне зоны проведения спецоперации подразделения российской ПВО сбили 390 беспилотников самолетного типа и шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун".
ВС РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия, по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов были нанесены ответные удары, также были поражены пункты управления и места запуска беспилотников.
Шесть ударов возмездия
В сводке Минобороны РФ за период с 2 до 8 мая говорится, что за неделю ВС РФ в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ нанесли шесть групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками. В результате были поражены предприятия ВПК Украины, объекты ТЭК и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Также поражение было нанесено военным аэродромам, складам боеприпасов, местам хранения и запуска ударных беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
"Южная" группировка войск ВС РФ в течение недели освободила населенный пункт Кривая Лука в ДНР. Кроме того, как напомнили в Минобороны, в этот период подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области.
На всех направлениях спецоперации ВСУ за неделю потеряли более 8400 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился 114 боевых бронированных машин, 77 артиллерийских орудий и 69 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за неделю уничтожили боевую машину РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства, две боевые машины РСЗО "Град" и две роботизированные платформы РСЗО.
Средства ПВО за этот период сбили 44 управляемые авиабомбы, 18 снарядов HIMARS, шесть крылатых ракет большой дальности "Фламинго", шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 4385 беспилотника самолетного типа.
Пощады не будет
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на торжественной церемонии возложения венков заявил, что Россия должна устранить любые угрозы безопасности, исходящие с украинской территории. Он добавил, что пощады для западных нацистов, которые пытаются руками Украины сорвать День Победы, не будет.
Не хотят тратить время и силы
Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам в Италии, что Штаты сохраняют готовность играть посредническую роль в урегулировании конфликта. Он констатировал, что сейчас усилия по разрешению кризиса застопорились. Тратить время и силы на процесс, которые не продвигается вперед, по его словам, США не хотят.
Словацкая газета Pravda со ссылкой на заявление МИД сообщила, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву на 9 мая может передать послание от Владимира Зеленского. Издание утверждает, что, по словам госсекретаря МИД Словакии Растислава Хованца, Фицо также может получить от президента РФ Владимира Путина ценную информацию о видении Россией путей урегулирования конфликта.
Приходится просить
Украина столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, приходится просить у партнеров даже по 5-10 штук для систем PAC-3, NASAMS, IRIS-T, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки полупусты, сообщил представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат.
Суд на Украине заочно осудил помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова на десять лет лишения свободы с конфискацией имущества за издание учебника по истории России, сообщил офис генерального прокурора Украины.