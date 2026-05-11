Рейтинг@Mail.ru
Суд на Украине превзошел средневековую инквизицию, заявил Мединский - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 11.05.2026
Суд на Украине превзошел средневековую инквизицию, заявил Мединский

Мединский: суд на Украине превзошел средневековую инквизицию

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр культуры РФ Владимир Мединский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд Украины заочно осудил Мединского и ректора МГИМО Торкунова на десять лет лишения за издание учебника по истории России.
  • Мединский заявил, что суд Украины превзошел средневековую инквизицию, вынося такой приговор.
  • Он подчеркнул, что в учебник истории, над изданием которого он работал, вошли такие темы, как начало СВО, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, санкционное давление.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Суд Украины, вынесший заочный приговор за издание школьного учебника по истории, превзошел средневековую инквизицию, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
В пятницу офис генерального прокурора Украины сообщил, что суд на Украине заочно осудил Мединского и ректора МГИМО МИД Российской Федерации Анатолия Торкунова на десять лет лишения свободы с конфискацией имущества за издание учебника по истории РФ.
Мединский, комментируя решение суда Украины, напомнил случай со святой инквизицией: она собиралась приговорить к сожжению итальянского историка Пауло Сарпи, который написал книгу об истории католической церкви. Книга была объявлена ересью.
"Но в последний момент этот приговор они не вынесли, потому что посчитали, что святая инквизиция всё-таки должна руководствоваться принципами законности... Киевский суд в данном случае превзошел святую инквизицию, потому что не постеснялся вынести обвинительный приговор", - сказал Мединский RT.
Он подчеркнул, что осудившие его сами говорят по-русски, и отметил символизм вынесения приговора накануне 9 мая.
"Самое поразительное то, что они таким образом, по сути, судят историю... Фактов войны с книгами в реальной человеческой истории не так много. Это у Оруэлла в "1984" и в других антиутопиях подобное происходит. А в реальной жизни такое было редко когда", - также отметил Мединский.
Обвинительный приговор Мединскому и Торкунову был вынесен за работу над учебником для 11-го класса "История. История России. 1945 год - начало XXI века". В сообщении, опубликованном на сайте украинского генпрокурора, говорится, что они обвиняются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Учебник называется "одним из инструментов российской информационной политики" в новых регионах Российской Федерации.
В учебник истории, над изданием которого работал Мединский, вошли такие темы, как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, санкционное давление. С 1 сентября 2023 года новое учебное пособие для 11-х классов начали применять во всех школах России.
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Недруги хотят принизить подвиг советских солдат, заявил Мединский
6 мая, 13:12
 
УкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир МединскийАнатолий ТоркуновРоссийское военно-историческое общество (РВИО)МГИМОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала