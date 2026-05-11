Суд на Украине превзошел средневековую инквизицию, заявил Мединский

Мединский заявил, что суд Украины превзошел средневековую инквизицию, вынося такой приговор.

Он подчеркнул, что в учебник истории, над изданием которого он работал, вошли такие темы, как начало СВО, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, санкционное давление.

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Суд Украины, вынесший заочный приговор за издание школьного учебника по истории, превзошел средневековую инквизицию, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

В пятницу офис генерального прокурора Украины сообщил, что суд на Украине заочно осудил Мединского и ректора МГИМО МИД Российской Федерации Анатолия Торкунова на десять лет лишения свободы с конфискацией имущества за издание учебника по истории РФ

Мединский, комментируя решение суда Украины, напомнил случай со святой инквизицией: она собиралась приговорить к сожжению итальянского историка Пауло Сарпи, который написал книгу об истории католической церкви. Книга была объявлена ересью.

"Но в последний момент этот приговор они не вынесли, потому что посчитали, что святая инквизиция всё-таки должна руководствоваться принципами законности... Киевский суд в данном случае превзошел святую инквизицию, потому что не постеснялся вынести обвинительный приговор", - сказал Мединский RT.

Он подчеркнул, что осудившие его сами говорят по-русски, и отметил символизм вынесения приговора накануне 9 мая.

"Самое поразительное то, что они таким образом, по сути, судят историю... Фактов войны с книгами в реальной человеческой истории не так много. Это у Оруэлла в "1984" и в других антиутопиях подобное происходит. А в реальной жизни такое было редко когда", - также отметил Мединский.

Обвинительный приговор Мединскому и Торкунову был вынесен за работу над учебником для 11-го класса "История. История России. 1945 год - начало XXI века". В сообщении, опубликованном на сайте украинского генпрокурора, говорится, что они обвиняются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Учебник называется "одним из инструментов российской информационной политики" в новых регионах Российской Федерации.