Мединский назвал представителей Латвии и Дании в ООН выродками
19:04 23.05.2026 (обновлено: 23:26 23.05.2026)
Мединский назвал представителей Латвии и Дании в ООН выродками

Мединский назвал членов Латвии и Дании в ООН выродками из-за слов о Старобельске

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Владимир Мединский назвал выродками представителей Латвии и Дании в ООН.
  • По словам Мединского, ВСУ разбомбили учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа, в результате чего погибло не менее 18 учащихся и более 40 ранено.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал выродками представителей Латвии и Дании в ООН, не чувствующих стыда за трагедию в Старобельске.
"ВСУ разбомбили учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. Одно из старейших учебных заведений на Донбассе (I половина XIX века). Готовило воспитателей детских садов и учителей начальных классов... Особенно потрясает реакция этих выродков из Латвии и Дании, сидящих в ООН и "не чувствующих стыда", - написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что после налета дронов, которые шли прицельно, тремя волнами - все разрушено. Погибло не менее 18 учащихся, более 40 ранено.
