Мединский назвал представителей Латвии и Дании в ООН выродками

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал выродками представителей Латвии и Дании в ООН, не чувствующих стыда за трагедию в Старобельске.

Он отметил, что после налета дронов, которые шли прицельно, тремя волнами - все разрушено. Погибло не менее 18 учащихся, более 40 ранено.