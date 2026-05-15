Источник: Россия и Украина произвели обмен телами погибших военных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия передала Украине 526 тел погибших военных ВСУ.
- Украина передала России 41 тело погибших бойцов ВС РФ.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия передала Украине 526 тел погибших военных и получила 41 тело российских бойцов, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Да", - подтвердил источник агентства передачу Украине тел 526 погибших военных, а также передачу с украинской стороны 41 тела погибших российский бойцов.
Предыдущий обмен телами погибших солдат состоялся 9 апреля: Россия передала Украине 1000 тел погибших военных и получила 41 тело российских бойцов. Глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский отмечал, что число переданных тел показывает "соотношение потерь" в конфликте.
