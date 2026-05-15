Рейтинг@Mail.ru
Источник: Россия и Украина произвели обмен телами погибших военных - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 15.05.2026 (обновлено: 14:23 15.05.2026)
Источник: Россия и Украина произвели обмен телами погибших военных

Россия передала Украине 526 тел военных ВСУ и получила 41 тело российских бойцов

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия передала Украине 526 тел погибших военных ВСУ.
  • Украина передала России 41 тело погибших бойцов ВС РФ.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия передала Украине 526 тел погибших военных и получила 41 тело российских бойцов, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Да", - подтвердил источник агентства передачу Украине тел 526 погибших военных, а также передачу с украинской стороны 41 тела погибших российский бойцов.
Предыдущий обмен телами погибших солдат состоялся 9 апреля: Россия передала Украине 1000 тел погибших военных и получила 41 тело российских бойцов. Глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский отмечал, что число переданных тел показывает "соотношение потерь" в конфликте.
Первые кадры с российскими военными, которых вернули из украинского плена - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Россия вернула из украинского плена 205 бойцов
Вчера, 10:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала