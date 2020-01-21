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Формирование нового правительства
2020-01-21T22:17+0300
https://ria.ru/20200121/1563692727.html
Орешкин, Топилин и Мединский не получили должностей в правительстве
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РИА Новости

Орешкин, Топилин и Мединский не получили должностей в правительстве

20:25 21.01.2020 (обновлено: 22:17 21.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийЗал заседаний правительства РФ в Доме правительства в Москве
Зал заседаний правительства РФ в Доме правительства в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Максим Орешкин, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Михаил Котюков, Ольга Васильева не получили должности министров в обновленном кабмине, следует из указа президента РФ Владимира Путина, размещенном на сайте Кремля.
В правительстве Дмитрия Медведева работали 22 министра, многие из них сохранили свои посты.
В то же время руководители поменялись в министерстве просвещения (Васильева), министерстве культуры (Мединский), Минспорте (Колобков), министерстве юстиции (Коновалов), министерстве науки и высшего образования (Котюков), министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Носков), министерстве экономического развития (Орешкин), минздраве (Скворцова), минтруда (Топилин).
Также в обновленном кабмине не стало министерства по делам Северного Кавказа.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. В четверг по представлению главы государства Госдума утвердила Мишустина новым премьер-министром, после этого Путин подписал указ о назначении его председателем правительства. До этого президент своим указом ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева.
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