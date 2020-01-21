Орешкин, Топилин и Мединский не получили должностей в правительстве

В то же время руководители поменялись в министерстве просвещения (Васильева), министерстве культуры (Мединский), Минспорте (Колобков), министерстве юстиции (Коновалов), министерстве науки и высшего образования (Котюков), министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Носков), министерстве экономического развития (Орешкин), минздраве (Скворцова), минтруда (Топилин).

В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. В четверг по представлению главы государства Госдума утвердила Мишустина новым премьер-министром, после этого Путин подписал указ о назначении его председателем правительства. До этого президент своим указом ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева.