Рейтинг@Mail.ru
В Москве представили мультсериал на основе исторических источников и ИИ - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:55 19.05.2026
В Москве представили мультсериал на основе исторических источников и ИИ

В Историческом музее представили мультфильм про Суворова

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Кадр из мультфильма "Суворов"
Кадр из мультфильма Суворов - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Государственном историческом музее состоялась презентация мультсериала «Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова», в котором историческая реконструкция соединяется с возможностями искусственного интеллекта.
  • В основе 17-серийного мультфильма — книга историка и издателя Николая Полевого «История князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, Генералиссимуса Российских войск» и более 100 рисунков художников-графиков XIX века из книги.
  • Партнерами проекта выступили Государственный исторический музей, Российское военно-историческое общество и мультимедийное издание «Украина.ру» международной медиагруппы «Россия сегодня».
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости.В Государственном историческом музее состоялась презентация масштабного анимационного проекта "Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова", в котором историческая реконструкция соединяется с возможностями искусственного интеллекта и традициями классического художественного повествования.
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Кадр из мультфильма "Суворов"
Кадр из мультфильма Суворов - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
Кадр из мультфильма "Суворов"
В основе 17-серийного мультфильма — культурное и историческое наследие XIX века — книга историка и издателя Николая Полевого "История князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, Генералиссимуса Российских войск", а также более 100 рисунков художников-графиков XIX века из книги. Само издание было невероятно популярно в XIX — начале XX столетий, а по этим рисункам Александра Жуковского, Рудольфа Коцебу и Тараса Шевченко русское общество изучало историю Суворова. В сериале звучит музыка "русского барокко" и оригинальные композиции, созданные специально для проекта.
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Кадр из мультфильма "Суворов"
Кадр из мультфильма Суворов - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
Кадр из мультфильма "Суворов"
"Суворов — образец воина, солдата, командира и русского патриота. Ему беззаветно доверяли свои жизни солдаты, с которыми он участвовал в сражениях. Он — гений. Суворов живет и будет жить в сердце каждого военного", - сказал помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Кадр из мультфильма "Суворов"
Кадр из мультфильма Суворов - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
Кадр из мультфильма "Суворов"
Руководитель проекта Наталия Осипова считает, что Суворов давно заслуживал того, чтобы стать главным героем российской анимации: "Столько сюжетов сохранила для нас история, которые раскрывают через жизнь и подвиги Суворова и русский характер, и отношение к вере, Отечеству, чувство долга и чувство собственного достоинства, смекалку, быстроту, умение рисковать ради великой задачи, способность побеждать в немыслимых условиях превосходящего по силе врага. Суворов — наш воинский Пушкин. Работать с героем Суворовым — это и честь, и ответственность".
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Кадр из мультфильма "Суворов"
Кадр из мультфильма Суворов - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
Кадр из мультфильма "Суворов"
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
"Исторические проекты — это не только разговор о прошлом, но и способ формировать культурную идентичность, связь поколений и интерес к отечественной истории у молодой аудитории. Для Президентского фонда культурных инициатив важно поддерживать инициативы, которые соединяют серьезную исследовательскую базу с современными творческими форматами. Сегодня особенно востребованы проекты, способные говорить о культурном наследии понятным, визуально сильным и технологичным языком", — отметил Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Кадр из мультфильма "Суворов"
Кадр из мультфильма Суворов
Кадр из мультфильма "Суворов"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Кадр из мультфильма "Суворов"
Кадр из мультфильма Суворов
Кадр из мультфильма "Суворов"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Кадр из мультфильма "Суворов"
Кадр из мультфильма Суворов
Кадр из мультфильма "Суворов"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Кадр из мультфильма "Суворов"
Кадр из мультфильма Суворов
Кадр из мультфильма "Суворов"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
4 из 4
Кадр из мультфильма "Суворов"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
1 из 4
Кадр из мультфильма "Суворов"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
2 из 4
Кадр из мультфильма "Суворов"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
3 из 4
Кадр из мультфильма "Суворов"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
4 из 4
По итогам проекта все 17 серий займут свое место в экспозиции Государственного исторического музея.
Партнерами проекта выступили Государственный исторический музей, Российское военно-историческое общество и мультимедийное издание "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня". Посмотреть сериал можно на страницах проекта: ВКонтакте, RuTube.
Сотрудница музея Калачная с подносом калачей в Коломне - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Удивительное рядом: необычные музеи России для самых любопытных
18 мая, 08:00
 
КультураКиноМоскваПушкинчто посмотретьАлександр ЖуковскийТарас ШевченкоВладимир МединскийПрезидентский фонд культурных инициативРоссийское военно-историческое общество (РВИО)МузеиИсторический музейАлександр Суворов (полководец)Новости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала