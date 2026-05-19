В Москве представили мультсериал на основе исторических источников и ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Государственном историческом музее состоялась презентация мультсериала «Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова», в котором историческая реконструкция соединяется с возможностями искусственного интеллекта.

В основе 17-серийного мультфильма — книга историка и издателя Николая Полевого «История князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, Генералиссимуса Российских войск» и более 100 рисунков художников-графиков XIX века из книги.

Партнерами проекта выступили Государственный исторический музей, Российское военно-историческое общество и мультимедийное издание «Украина.ру» международной медиагруппы «Россия сегодня».

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости.В Государственном историческом музее состоялась презентация масштабного анимационного проекта "Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова", в котором историческая реконструкция соединяется с возможностями искусственного интеллекта и традициями классического художественного повествования.

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Кадр из мультфильма "Суворов" © Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Кадр из мультфильма "Суворов"

В основе 17-серийного мультфильма — культурное и историческое наследие XIX века — книга историка и издателя Николая Полевого "История князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, Генералиссимуса Российских войск", а также более 100 рисунков художников-графиков XIX века из книги. Само издание было невероятно популярно в XIX — начале XX столетий, а по этим рисункам Александра Жуковского, Рудольфа Коцебу и Тараса Шевченко русское общество изучало историю Суворова. В сериале звучит музыка "русского барокко" и оригинальные композиции, созданные специально для проекта.

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Кадр из мультфильма "Суворов" © Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Кадр из мультфильма "Суворов"

"Суворов — образец воина, солдата, командира и русского патриота. Ему беззаветно доверяли свои жизни солдаты, с которыми он участвовал в сражениях. Он — гений. Суворов живет и будет жить в сердце каждого военного", - сказал помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Кадр из мультфильма "Суворов" © Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Кадр из мультфильма "Суворов"

Руководитель проекта Наталия Осипова считает, что Суворов давно заслуживал того, чтобы стать главным героем российской анимации: "Столько сюжетов сохранила для нас история, которые раскрывают через жизнь и подвиги Суворова и русский характер, и отношение к вере, Отечеству, чувство долга и чувство собственного достоинства, смекалку, быстроту, умение рисковать ради великой задачи, способность побеждать в немыслимых условиях превосходящего по силе врага. Суворов — наш воинский Пушкин. Работать с героем Суворовым — это и честь, и ответственность".

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Кадр из мультфильма "Суворов" © Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Кадр из мультфильма "Суворов"

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Исторические проекты — это не только разговор о прошлом, но и способ формировать культурную идентичность, связь поколений и интерес к отечественной истории у молодой аудитории. Для Президентского фонда культурных инициатив важно поддерживать инициативы, которые соединяют серьезную исследовательскую базу с современными творческими форматами. Сегодня особенно востребованы проекты, способные говорить о культурном наследии понятным, визуально сильным и технологичным языком", — отметил Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Кадр из мультфильма "Суворов" Кадр из мультфильма "Суворов" © Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея 1 из 4 © Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Кадр из мультфильма "Суворов" Кадр из мультфильма "Суворов" © Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея 2 из 4 © Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Кадр из мультфильма "Суворов" Кадр из мультфильма "Суворов" © Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея 3 из 4 © Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Кадр из мультфильма "Суворов" Кадр из мультфильма "Суворов" © Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея 4 из 4 Кадр из мультфильма "Суворов" © Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея 1 из 4 Кадр из мультфильма "Суворов" © Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея 2 из 4 Кадр из мультфильма "Суворов" © Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея 3 из 4 Кадр из мультфильма "Суворов" © Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея 4 из 4

По итогам проекта все 17 серий займут свое место в экспозиции Государственного исторического музея.