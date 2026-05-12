Москалькова рассказала о помощи Мединского в обменах с Украиной

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Омбудсмен Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметила помощь помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского в вопросе возвращения россиян и обменов с Украиной.
Путин во вторник провел встречу с Москальковой.
"Хотелось бы отметить работу Владимира Мединского, который тоже помогал нам и в возвращении гражданских, и в том, чтобы обменные процессы шли как положено", - сказала Москалькова в ходе встречи с президентом РФ.