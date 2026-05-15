Путин расширил состав межведомственной группы по вопросам воспитания детей

20:12 15.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин расширил состав межведомственной рабочей группы по вопросам воспитания детей и молодежи.
  • В состав группы вошли заместитель начальника управления президента по внутренней политике Денис Степанюк и первый замглавы МВД Андрей Курносенко.
  • Из состава комиссии исключен бывший первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин расширил состав межведомственной рабочей группы по вопросам воспитания детей и молодежи, в нее вошли заместитель начальника управления президента по внутренней политике Денис Степанюк и первый замглавы МВД Андрей Курносенко.
Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.
Этим же распоряжением президент исключил из состава комиссии бывшего первого замминистра внутренних дел Александра Горового, который в марте был освобожден от должности.
Путин в мае минувшего года распорядился создать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи, которая будет определять меры для создания единого воспитательного пространства.
Эту рабочую группу возглавил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, в ее состав в том числе вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, помощник президента РФ Владимир Мединский.
