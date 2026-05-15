Путин расширил состав межведомственной группы по вопросам воспитания детей

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин расширил состав межведомственной рабочей группы по вопросам воспитания детей и молодежи, в нее вошли заместитель начальника управления президента по внутренней политике Денис Степанюк и первый замглавы МВД Андрей Курносенко.