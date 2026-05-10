Спецоперация, 10 мая: в зоне СВО зафиксировали 16 тысяч нарушений перемирия

Краткий пересказ от РИА ИИ В зоне СВО зафиксировано более 16 тысяч нарушений перемирия со стороны вооруженных формирований Украины.

Два мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области, один человек пострадал в Запорожской области.

ВСУ за сутки потеряли 735 военнослужащих и 57 беспилотников.

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 16 тысяч нарушений действия режима прекращения огня вооруженными формированиями Украины зафиксировано в зоне СВО с начала перемирия, сообщило Минобороны России.

Несмотря на объявление режима перемирия ВСУ наносили удары с использованием БПЛА и артиллерии по позициям войск РФ , а также по гражданским объектам. Российские войска зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары по огневым позициям и поражали пункты управления БПЛА.

СК РФ будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в Херсонской и Запорожской областях, в результате которых пострадали три человека, сообщили в ведомстве.

ВСУ за сутки потеряли 735 военнослужащих и 57 беспилотников в ответ на нарушения перемирия.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 144 803 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 245 танков и других боевых бронированных машин, 1 718 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 849 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 249 единиц специальной военной автомобильной техники.

Действия Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину держать свои беспилотники подальше от эстонской территории.

Украинское посольство оказывает давление на итальянские власти, после чего связанные с Россией культурные мероприятия нередко отменяются в последний момент, рассказала РИА Новости участница движения "Бессмертный полк" в Риме Наталья.

Новости с ЛБС

Украинские спецслужбы привлекают военнослужащих ВСУ для вербовки несовершеннолетних, сообщили РИА новости в силовых структурах.

Саперы группировки "Центр" применяют "электромагнитные пушки" для разминирования освобожденных населенных пунктов в Донецкой Народной Республике , сообщили в Минобороны России.

Переговорный процесс

Евросоюз на площадке ОБСЕ уже не говорит о своем участии в переговорах по Украине, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский

Кроме того, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут достаточно скоро приехать в Россию, диалог с ними будет продолжен, заявил Ушаков.

По его словам, перспектива для новых шагов в украинском урегулировании откроется после вывода ВСУ из Донбасса.