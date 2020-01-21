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Биография Александра Новака
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РИА Новости

Биография Александра Новака

20:53 21.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Александр Валентинович Новак родился 23 августа 1971 года в городе Авдеевка Донецкой области Украины.
В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "экономика и управление в металлургии", в 2009 году – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "менеджмент".
В 1988-2000 годах работал на Норильском горно-металлургическом комбинате им. А.П. Завенягина (позднее ОАО "Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина").
Прошел путь от аппаратчика-гидрометаллурга первого разряда до заместителя директора по персоналу – начальника управления Заполярного филиала ОАО "Норильская горная компания".
С 2000 года по 2002 год – заместитель главы города Норильска по финансово-экономическим вопросам, первый заместитель главы города Норильска.
В 2002-2008 годах Новак работал в администрации Красноярского края: заместитель губернатора – начальник Главного финансового управления, первый заместитель губернатора, первый заместитель губернатора – председатель правительства.
С 2008 года по май 2012 года – заместитель министра финансов РФ.
21 мая 2012 года указом президента РФ Александр Новак назначен министром энергетики РФ.
18 мая 2018 года переназначен на должность министра энергетики Российской Федерации.
С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра энергетики РФ.
21 января 2020 года вновь назначен на должность министра энергетики Российской Федерации.
Награжден орденом Почета (2010), орденом Дружбы (2014), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016), орденом "За верность долгу" (2017), медалью Столыпина П.А. I степени (2018), имеет благодарность президента РФ (2013).
Александр Новак женат, есть двое детей.
Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 18,6 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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