Новак назвал самые перспективные регионы для развития ЦОДов - РИА Новости, 01.06.2026
14:07 01.06.2026 (обновлено: 14:44 01.06.2026)
Новак назвал самые перспективные регионы для развития ЦОДов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер России Александр Новак назвал Ленинградскую, Тверскую, Смоленскую, Курскую, Томскую, Свердловскую области, Красноярский край и Хакасию, Иркутскую и Амурскую области перспективными для развития центров обработки данных (ЦОД).
  • Сейчас около 80% действующих серверных ферм сосредоточено в Москве и Московской области, а Санкт-Петербург занимает второе место по значимости с долей около 7%.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Самыми перспективными регионами России для развития центров обработки данных (ЦОД) являются Ленинградская, Тверская, Смоленская, Курская, Томская, Свердловская области, а также Красноярский край и Хакасия, Иркутская и Амурская области, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
"Перспективными (для развития ЦОДов - ред.) являются регионы с наличием свободных как генерирующих, так и электросетевых мощностей, в том числе Ленинградская, Тверская, Смоленская, Курская, Томская, Свердловская области, где есть АЭС, а также Красноярский край и Хакасия, Иркутская и Амурская области, где есть ГЭС", - пишет Новак.
