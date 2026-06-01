Новак назвал самые перспективные регионы для развития ЦОДов

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Самыми перспективными регионами России для развития центров обработки данных (ЦОД) являются Ленинградская, Тверская, Смоленская, Курская, Томская, Свердловская области, а также Красноярский край и Хакасия, Иркутская и Амурская области, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".