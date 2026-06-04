Новак назвал текущий энергокризис в мире беспрецедентным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о текущем беспрецедентном энергетическом кризисе в мире.
- По словам Новака, энергокризис ощущается на мировых глобальных энергетических рынках из-за ближневосточного конфликта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Текущий энергетический кризис в мире уже ощущается, он беспрецедентный, такого не было никогда, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ.
Отвечая на вопрос, ощущается ли в мире энергокризис из-за ближневосточного конфликта, Новак сказал: "Безусловно. На уровне того, что происходит на мировых глобальных (энергетических - ред.) рынках, мы видим, что это беспрецедентный на самом деле кризис. Такого не было никогда, даже в XX веке".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.