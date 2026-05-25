Саудовская Аравия определила цвета накидок делегации на ПМЭФ

ДОХА, 25 мая - РИА Новости. Служба протокола королевского двора Саудовской Аравии определила официальные цвета традиционной арабской мужской накидки на одежду - бишта для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в полученном РИА Новости документе Союза торговых палат королевства.

В этом году ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня, Саудовская Аравия станет почетным гостем форума. Делегацию королевства возглавит министр энергетики - принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.

Как следует из указания королевской канцелярии, в день открытия ПМЭФ, 3 июня, когда пройдет заседание Российско-саудовского делового совета, члены саудовской делегации должны присутствовать в биштах светло-коричневого цвета.

В день встречи между главой минэнерго королевства и зампредседателя правительства РФ Александром Новаком , 4 июня, саудовской делегации надлежит облачиться в накидки бежевого цвета.

Саудовские делегаты накинут бишты белого цвета 5 июня, а 6 июня - коричневого с золотыми пуговицами.