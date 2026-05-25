Саудовская Аравия определила цвета накидок делегации на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Служба протокола королевского двора Саудовской Аравии определила официальные цвета накидок делегации на ПМЭФ.
- Делегацию Саудовской Аравии на ПМЭФ возглавит министр энергетики — принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.
- Члены саудовской делегации будут носить накидки разных цветов в зависимости от дня форума: светло-коричневые, бежевые, белые и коричневые с золотыми пуговицами.
ДОХА, 25 мая - РИА Новости. Служба протокола королевского двора Саудовской Аравии определила официальные цвета традиционной арабской мужской накидки на одежду - бишта для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в полученном РИА Новости документе Союза торговых палат королевства.
В этом году ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня, Саудовская Аравия станет почетным гостем форума. Делегацию королевства возглавит министр энергетики - принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.
Как следует из указания королевской канцелярии, в день открытия ПМЭФ, 3 июня, когда пройдет заседание Российско-саудовского делового совета, члены саудовской делегации должны присутствовать в биштах светло-коричневого цвета.
В день встречи между главой минэнерго королевства и зампредседателя правительства РФ Александром Новаком, 4 июня, саудовской делегации надлежит облачиться в накидки бежевого цвета.
Саудовские делегаты накинут бишты белого цвета 5 июня, а 6 июня - коричневого с золотыми пуговицами.
Мужчины в Саудовской Аравии используют в традиционной одежде накидки разных цветов. В частности, коричневый цвет считается королевским цветом. По средам принято надевать накидки цвета шафрана (светло-коричневый), распространенного в королевстве со времен его основания. Накидки бежевого цвета считаются самыми редкими, и бишты такого цвета трудно найти в продаже.
