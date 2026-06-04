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Силуанов назвал рост экономики России устойчивым - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:04 04.06.2026
Силуанов назвал рост экономики России устойчивым

Силуанов: рост экономики России достаточно устойчивый

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост экономики России достаточно устойчивый.
  • За последние три года рост ВВП составил порядка 10%, но в текущем году ожидается замедление роста ВВП до 0,4%.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Рост экономики России достаточно устойчивый, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"За последние годы рост экономики достаточно устойчивый", - сказал Силуанов, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ.
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Он отметил, что за последние 3 года рост ВВП составил порядка 10%.
По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году рост ВВП России замедлится до 0,4% с 1% в 2025 году. В 2023-2024 годах темпы роста экономики страны превышали 4%.
В мае в интервью газете "Ведомости" вице-премьер России Александр Новак говорил, что после периода высокого роста всегда идет корректировка и это нормальный этап для экономики. По его словам, на данном этапе необходимо уделять особое внимание управлению рисками, чтобы обеспечить более быстрый переход к очередному периоду высокого роста.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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