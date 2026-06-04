Силуанов назвал рост экономики России устойчивым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост экономики России достаточно устойчивый.
- За последние три года рост ВВП составил порядка 10%, но в текущем году ожидается замедление роста ВВП до 0,4%.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Рост экономики России достаточно устойчивый, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"За последние годы рост экономики достаточно устойчивый", - сказал Силуанов, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ.
Он отметил, что за последние 3 года рост ВВП составил порядка 10%.
По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году рост ВВП России замедлится до 0,4% с 1% в 2025 году. В 2023-2024 годах темпы роста экономики страны превышали 4%.
В мае в интервью газете "Ведомости" вице-премьер России Александр Новак говорил, что после периода высокого роста всегда идет корректировка и это нормальный этап для экономики. По его словам, на данном этапе необходимо уделять особое внимание управлению рисками, чтобы обеспечить более быстрый переход к очередному периоду высокого роста.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.