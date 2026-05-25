Представители международных организаций примут участие в ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ПМЭФ примут участие государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений.
- Деловая программа форума включает тематические треки по мировой и российской экономике, технологиям, социальной сфере и другим направлениям, а также бизнес-диалоги России с зарубежными партнерами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений примут участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), сообщил фонд "Росконгресс".
По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, форум в Петербурге, как крупнейшее деловое событие, мероприятие мирового масштаба, в этом году привлечет к себе повышенное внимание.
"Сегодня большинство стран мира озаботились устойчивостью своих экономических моделей. В условиях фрагментации мира на первый план выходят идеи обеспечения роста, увеличения предложения, управления своим развитием. Россия, как значимая часть мировой экономики, также находится в стадии разработки решений, которые бы обеспечили новый импульс ее развитию", – сказал Кобяков, которого цитирует "Росконгресс".
Советник главы государства добавил, что ПМЭФ остается площадкой для поиска и выработки верных решений, как в макроэкономической сфере, так и в сфере технологического лидерства, в области геоэкономики и геополитики.
В деловой программе ПМЭФ-2026 примут участие, по данным фонда, первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров, вице-премьеры РФ Александр Новак и Алексей Оверчук, замруководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, а также руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
В числе международных участников форума – министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар бин Ибрагим Аль-Хурейф, министр экономики и туризма Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Марри, первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев, министр международных экономических отношений Сербии Ненад Попович, министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне Джулиус Маттай, министр-координатор по вопросам инфраструктуры и регионального развития Индонезии Агус Харимурти Юдойоно.
Также в деловой программе примут участие специальный посланник генерального секретаря ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди, комиссар Службы доходов Южно-Африканской Республики Джонстоун Макубу, президент Генеральной налоговой службы Катара Халифа бин Джассим Аль-Кувари, генеральный директор Федерального налогового управления ОАЭ Абдулазиз Мохаммед Аль-Мулла, а также представители международных организаций, органов государственной власти и деловых кругов стран БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.
Деловая программа ПМЭФ-2026 объединяет ключевые направления глобальной и российской повестки. В программу вошли тематические треки "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством", "Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста", "Технологии, определяющие будущее", "Среда для жизни: новые технологии – новое качество", "Социальная сфера в эпоху новых технологий", а также бизнес-диалоги России с зарубежными партнерами.
Участники форума обсудят вопросы международной кооперации и развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, внедрения искусственного интеллекта, развития финансовых рынков, креативной экономики, здравоохранения, кадрового потенциала и устойчивого развития.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
