Представители международных организаций примут участие в ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений примут участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), Государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений примут участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), сообщил фонд "Росконгресс".

По словам советника президента РФ , ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова , форум в Петербурге , как крупнейшее деловое событие, мероприятие мирового масштаба, в этом году привлечет к себе повышенное внимание.

"Сегодня большинство стран мира озаботились устойчивостью своих экономических моделей. В условиях фрагментации мира на первый план выходят идеи обеспечения роста, увеличения предложения, управления своим развитием. Россия, как значимая часть мировой экономики, также находится в стадии разработки решений, которые бы обеспечили новый импульс ее развитию", – сказал Кобяков, которого цитирует "Росконгресс".

Советник главы государства добавил, что ПМЭФ остается площадкой для поиска и выработки верных решений, как в макроэкономической сфере, так и в сфере технологического лидерства, в области геоэкономики и геополитики.

В числе международных участников форума – министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар бин Ибрагим Аль-Хурейф, министр экономики и туризма Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Марри, первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев, министр международных экономических отношений Сербии Ненад Попович, министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне Джулиус Маттай, министр-координатор по вопросам инфраструктуры и регионального развития Индонезии Агус Харимурти Юдойоно.

Деловая программа ПМЭФ-2026 объединяет ключевые направления глобальной и российской повестки. В программу вошли тематические треки "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством", "Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста", "Технологии, определяющие будущее", "Среда для жизни: новые технологии – новое качество", "Социальная сфера в эпоху новых технологий", а также бизнес-диалоги России с зарубежными партнерами.

Участники форума обсудят вопросы международной кооперации и развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, внедрения искусственного интеллекта, развития финансовых рынков, креативной экономики, здравоохранения, кадрового потенциала и устойчивого развития.