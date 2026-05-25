Рейтинг@Mail.ru
Представители международных организаций примут участие в ПМЭФ - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 25.05.2026
Представители международных организаций примут участие в ПМЭФ

Министры зарубежных стран примут участие в ПМЭФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры ПМЭФ
Флаги-баннеры ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Флаги-баннеры ПМЭФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ПМЭФ примут участие государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений.
  • Деловая программа форума включает тематические треки по мировой и российской экономике, технологиям, социальной сфере и другим направлениям, а также бизнес-диалоги России с зарубежными партнерами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений примут участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), сообщил фонд "Росконгресс".
По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, форум в Петербурге, как крупнейшее деловое событие, мероприятие мирового масштаба, в этом году привлечет к себе повышенное внимание.
Участники Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Стала известна стоимость участия в ПМЭФ-2026
23 января, 01:52
"Сегодня большинство стран мира озаботились устойчивостью своих экономических моделей. В условиях фрагментации мира на первый план выходят идеи обеспечения роста, увеличения предложения, управления своим развитием. Россия, как значимая часть мировой экономики, также находится в стадии разработки решений, которые бы обеспечили новый импульс ее развитию", – сказал Кобяков, которого цитирует "Росконгресс".
Советник главы государства добавил, что ПМЭФ остается площадкой для поиска и выработки верных решений, как в макроэкономической сфере, так и в сфере технологического лидерства, в области геоэкономики и геополитики.
В деловой программе ПМЭФ-2026 примут участие, по данным фонда, первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров, вице-премьеры РФ Александр Новак и Алексей Оверчук, замруководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, а также руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
В числе международных участников форума – министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар бин Ибрагим Аль-Хурейф, министр экономики и туризма Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Марри, первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев, министр международных экономических отношений Сербии Ненад Попович, министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне Джулиус Маттай, министр-координатор по вопросам инфраструктуры и регионального развития Индонезии Агус Харимурти Юдойоно.
Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Глава комиссии США передаст на ПМЭФ послание от Вашингтона о дружбе
23 мая, 11:01
Также в деловой программе примут участие специальный посланник генерального секретаря ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди, комиссар Службы доходов Южно-Африканской Республики Джонстоун Макубу, президент Генеральной налоговой службы Катара Халифа бин Джассим Аль-Кувари, генеральный директор Федерального налогового управления ОАЭ Абдулазиз Мохаммед Аль-Мулла, а также представители международных организаций, органов государственной власти и деловых кругов стран БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.
Деловая программа ПМЭФ-2026 объединяет ключевые направления глобальной и российской повестки. В программу вошли тематические треки "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством", "Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста", "Технологии, определяющие будущее", "Среда для жизни: новые технологии – новое качество", "Социальная сфера в эпоху новых технологий", а также бизнес-диалоги России с зарубежными партнерами.
Участники форума обсудят вопросы международной кооперации и развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, внедрения искусственного интеллекта, развития финансовых рынков, креативной экономики, здравоохранения, кадрового потенциала и устойчивого развития.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Опытный образец регионального самолета Ил-114-300 во время первого зарубежного демонстрационного полета на международной выставке гражданской авиации Wings India 2026 - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Региональный самолет Ил-114-300 представят на ПМЭФ
22 мая, 19:24
 
ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургСаудовская АравияАнтон КобяковДенис МантуровАлександр НовакБРИКСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала