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Новак оценил вероятность полного запрета на экспорт дизельного топлива - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:04 04.06.2026
Новак оценил вероятность полного запрета на экспорт дизельного топлива

Новак: необходимости в полном запрете на экспорт дизельного топлива пока нет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Александр Новак
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства России Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что полный запрет на экспорт дизельного топлива в России может быть введен, но пока такой необходимости нет.
  • До 31 июля в России действует запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Полный запрет на экспорт дизельного топлива в России может быть введен, но пока такой необходимости нет, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ-2026.
"Все возможно, по мере необходимости могут быть такие решения приняты. Пока такой необходимости нет", - сказал он в ответ на вопрос, будет ли введен запрет на экспорт дизеля в том числе для производителей.
Сейчас в России до 31 июля действует запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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