Новак оценил вероятность полного запрета на экспорт дизельного топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что полный запрет на экспорт дизельного топлива в России может быть введен, но пока такой необходимости нет.
- До 31 июля в России действует запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Полный запрет на экспорт дизельного топлива в России может быть введен, но пока такой необходимости нет, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ-2026.
"Все возможно, по мере необходимости могут быть такие решения приняты. Пока такой необходимости нет", - сказал он в ответ на вопрос, будет ли введен запрет на экспорт дизеля в том числе для производителей.
Сейчас в России до 31 июля действует запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.