Новак оценил вероятность полного запрета на экспорт дизельного топлива

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Полный запрет на экспорт дизельного топлива в России может быть введен, но пока такой необходимости нет, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ-2026.

"Все возможно, по мере необходимости могут быть такие решения приняты. Пока такой необходимости нет", - сказал он в ответ на вопрос, будет ли введен запрет на экспорт дизеля в том числе для производителей.