Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал о росте энергопотребления дата-центров в России - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 01.06.2026
Новак рассказал о росте энергопотребления дата-центров в России

Новак: энергопотребление дата-центров в России растет на 18% каждый год

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ежегодно энергопотребление ЦОД в России растет примерно на 18 процентов.
  • К 2030 году мощность ЦОД в России достигнет 4,3 ГВт, тогда как сейчас она составляет 1,8 ГВт.
  • Крупным инвесторам ЦОД — "Сберу", "Яндексу", "Ростелекому" и "Росатому" — потребуется порядка 2 ГВт мощностей к 2030 году.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ежегодно энергопотребление центров обработки данных (ЦОДов) в России растет примерно на 18%, к 2030 году их мощность достигнет 4,3 ГВт, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"На сегодняшний день текущая установленная мощность ЦОД, предназначенных для выполнения полезных вычислений, составляет 1,8 ГВт. Согласно прогнозам, к 2030 году ожидается увеличение мощности ЦОД до 4,3 ГВт. Ежегодно энергопотребление дата-центрами в России растет примерно на 18%", - написал он в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Новак отметил, что в текущем году ключевыми игроками рынка заявлен ввод порядка 10–10,5 тысяч стойко-мест, что существенно превышает фактический результат 2025 года и во многом отражает перенос нереализованных проектов.
"Увеличение вычислительных мощностей ЦОД требует роста энергопотребления. Только крупным инвесторам ЦОД - "Сберу", "Яндексу", "Ростелекому" и "Росатому" - совокупно потребуется порядка 2 ГВт мощностей к 2030 году", - добавил он.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Новак рассказал о договоренности по проекту "Сила Сибири 2"
20 мая, 18:21
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакЯндексРостелекомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала