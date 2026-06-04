Новак: Россия поддержит Вьетнам в создании стратегического резерва нефти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Россия готова поддержать Вьетнам в создании стратегического резерва нефти в республике, это обсуждалось на переговорах двух стран, работа в этом направлении ведется, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в рамках ПМЭФ.