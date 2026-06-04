Рейтинг@Mail.ru
Новак: Россия поддержит Вьетнам в создании стратегического резерва нефти - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
14:38 04.06.2026
Новак: Россия поддержит Вьетнам в создании стратегического резерва нефти

Новак: Россия готова поддержать Вьетнам в создании стратегического резерва нефти

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова поддержать Вьетнам в создании стратегического резерва нефти.
  • Обсуждение поддержки Вьетнама в создании нефтяного резерва проходило на ПМЭФ в рамках переговоров между вице-премьером РФ Александром Новаком и первым вице-премьером Вьетнама Фам Зя Туком.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Россия готова поддержать Вьетнам в создании стратегического резерва нефти в республике, это обсуждалось на переговорах двух стран, работа в этом направлении ведется, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в рамках ПМЭФ.
"Мы говорили в том числе вообще о создании стратегического резерва (нефти - ред.) и участии российских компаний для того, чтобы оказать в этом поддержку, тоже в этом направлении работа ведется", - сказал он по итогам переговоров на полях форума с первым вице-премьером Вьетнама Фам Зя Туком.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Путин назвал Вьетнам надежным партнером России
25 марта, 16:53
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияВьетнамАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала