Новак: Россия поддержит Вьетнам в создании стратегического резерва нефти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова поддержать Вьетнам в создании стратегического резерва нефти.
- Обсуждение поддержки Вьетнама в создании нефтяного резерва проходило на ПМЭФ в рамках переговоров между вице-премьером РФ Александром Новаком и первым вице-премьером Вьетнама Фам Зя Туком.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Россия готова поддержать Вьетнам в создании стратегического резерва нефти в республике, это обсуждалось на переговорах двух стран, работа в этом направлении ведется, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в рамках ПМЭФ.
"Мы говорили в том числе вообще о создании стратегического резерва (нефти - ред.) и участии российских компаний для того, чтобы оказать в этом поддержку, тоже в этом направлении работа ведется", - сказал он по итогам переговоров на полях форума с первым вице-премьером Вьетнама Фам Зя Туком.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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