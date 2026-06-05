Экономика сейчас находится в периоде управляемого охлаждения, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская экономика находится в периоде управляемого охлаждения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
- Александр Новак сделал заявление на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российская экономика сейчас находится в периоде управляемого охлаждения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня мы находимся в той ситуации, когда после бурного (экономического - ред.) роста мы находимся в периоде управляемого охлаждения", - сказал он на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.